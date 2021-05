Realizzata una scogliera con massi ciclopici

Il sindaco Giancarlo Valsecchi: “Nei prossimi mesi sono previsti altri lavori”

ERVE – Nei giorni scorsi a Erve sono stati ultimati i lavori relativi alla messa in sicurezza per la regimentazione idraulica della Valle del Bettego. L’intervento ha beneficiato del contributo di 70.000 € della Regione Lombardia su progettazione dell’Ufficio tecnico associato e l’appalto dei lavori è stato affidato all’Impresa Pozzi Virginio di Lecco. Grazie a questo intervento è stata realizzata una scogliera con massi ciclopici per uno sviluppo lineare di circa 50 metri che ha definitivamente migliorato la regimazione delle acque e la stabilità dei terreni attigui.

“Anche quest’opera si aggiunge ai numerosi interventi effettuati dalla nostra Amministrazione comunale con particolare attenzione al territorio e alla sua salvaguardia – ha detto il sindaco Giancarlo Valsecchi -. Nei prossimi mesi sono previsti altri lavori inseriti nel nostro programma amministrativo 2019/2024 che verranno realizzati con la concretezza che contraddistingue il nostro operato”.