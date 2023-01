Frana a Lorentino: posizionate le reti per chiudere la strada

Nonostante il divieto alcuni automobilisti percorrevano comunque via Favirano

L’amministrazione, visto che i new jersey venivano spostati, ha posizionato delle reti

CALOLZIOCORTE – Come annunciato dall’amministrazione comunale la strada tra Lorentino e Favirano, dopo la frana di martedì scorso, resterà chiusa almeno fino a metà della prossima settimana per consentire gli interventi urgenti di messa in sicurezza.

Intanto sono state posizionate delle reti da cantiere per chiudere la strada visto che, nei giorni scorsi, alcuni automobilisti spostavano i new jersey per passare nonostante il divieto. Un comportamento pericoloso visto che a monte della strada c’è parecchio materiale instabile. Domani verranno posizionate delle barriere in cemento.