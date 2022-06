Quattro giorni di vita comunitaria al parco Penne Nere di Monte Marenzo e domenica la sfilata

Il coordinatore Casetto: “Vogliamo trasmettere alle nuove generazioni i valori Alpini di solidarietà e collaborazione”

MONTE MARENZO – E’ cominciato all’alba di questa mattina, giovedì 16 giugno, con l’alzabandiera alla presenza del sindaco Paola Colombo, il 6° “Campo Scuola – Rispetto e natura” organizzato dagli Alpini della Valle San Martino. 215 bambini e bambine di 4^ e 5^ elementare e 60^ ragazzi e ragazze di 1^ media si sono letteralmente “messi in riga” nel campo base allestito presso il parco Penne Nere di Monte Marenzo.

A collaborare, come da tradizione, tutti i gruppi Alpini della Valle San Martino: Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Rossino, Sogno, Torre de’ Busi e Vercurago. Una esperienza unica, quattro giorni dove imparare il rispetto delle regole, il rispetto per la natura, i valori alpini, ma soprattutto imparare a collaborare e fare squadra.

“I ragazzi e le ragazze vivranno quattro giorni tutti insieme, impareranno a lavorare in gruppo partendo da quei valori di solidarietà e collaborazione che contraddistinguono da sempre gli Alpini – ha spiegato Stefano Casetto, coordinatore dei gruppi della Valle San Martino -. I partecipanti vivranno in un campo attrezzato, per quattro giorni non avranno a disposizione gli strumenti tecnologici che quotidianamente utilizzano. Per alcuni probabilmente sarà la prima piccola esperienza lontano da casa e dai genitori, dovranno rispettare le regole che la vita comunitaria impone e, allo stesso tempo, capiranno l’importanza del lavoro di gruppo”.

Il Campo Scuola, una iniziativa da sempre molto apprezzata, torna dopo i due anni difficili della pandemia: “Non è stato semplice ripartire ma grazie all’aiuto di tutti ce l’abbiamo fatta – ha continuato Casetto -. I ragazzi durante questi quattro giorni saranno impegnati in molteplici attività grazie alla presenza di diverse associazioni: Soccorso Alpino, Cai Calolzio, Volontari del Soccorso, Specchio Magico, Cinofili Ana, Gruppi Antincendio Boschivo della Comunità Montana; mentre i ragazzi più grandi potranno vivere l’esperienza di un bivacco in quota sul Monte Linzone grazie agli Alpini di Palazzago“.

Gli Alpini della Valle San Martino tornano in mezzo alla gente, uniti, con questa bellissima iniziativa dedicata ai bambini e ragazzi che vivrà il suo momento più importante con la sfilata in programma domenica pomeriggio alle ore 16 (ammassamento in via Sant’Alessandro zona campo sportivo di Monte Marenzo – QUI IL PROGRAMMA COMPLETO). I ragazzi percorreranno le vie del paese accompagnati dalla banda Verdi, dalla banda Donizetti, dal coro Ana.

“La speranza è far capire a questi giovani quanto sia importante il volontariato e quanto sia importante aiutare gli altri – ha concluso Casetto -. L’ennesima prova l’abbiamo avuta durante la pandemia quando anche noi Alpini, insieme a tante altre realtà, siamo stati chiamati a fare la nostra parte. L’augurio è che questo Campo Scuola, come già accaduto in passato con giovani che tutt’oggi ci aiutano nell’allestimento, possa aprir loro un orizzonte fatto di collaborazione per il bene della propria comunità”.