Gli studenti del comprensivo di Calolzio celebrano la Giornata della cura

CALOLZIOCORTE – Diverse scuole primarie e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte hanno ricordato ieri, 29 febbraio, la Giornata nazionale della cura, con una serie di iniziative, giunte ormai alla terza edizione, che coinvolgono tutte le scuole italiane della Rete Scuole di Pace.

In particolare i bambini delle scuole calolziesi hanno conosciuto e relazionato col mondo delle associazioni e del volontariato: Caritas, City Angels, Guardie Ecologiche, Sermig, giovani missionari… Il messaggio è stato uno solo: non si è mai troppo piccoli per essere i protagonisti nella costruzione di un futuro di pace e solidarietà.

Le relazioni con queste realtà virtuose del territorio continueranno anche nei prossimi mesi, così come continueranno anche le esperienze di cittadinanza attiva proposte ai bambini all’interno delle scuole.