Da sempre vicini ai cittadini: “Dobbiamo continuare a far vivere quello che altri hanno creato 50 fa”

Venerdì sera il video sulla storia dei Volontari, sabato pomeriggio la premiazione in piazza Vittorio Veneto

CALOLZIOCORTE – “Una soddisfazione immensa, impagabile”. E’ tutto pronto per i tre giorni di festa organizzati dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte per celebrare il 50° anniversario dell’associazione. Pur se in forma ridotta e nel rispetto delle normative anti-covid, era importante organizzare un momento di incontro con tutta la cittadinanza per festeggiare l’importante traguardo.

Una associazione, quella dei Volontari, che gode di ottima salute come spiega il presidente Fabrizio Vatteroni: “Il gruppo conta circa 300 volontari e il coinvolgimento delle persone è la cosa più importante per far andare avanti le cose – ha detto -. Questo anniversario è un risultato importante, io sono volontario da poco meno di una decina di anni e credo che il nostro compito sia quello di mantenere e far vivere quello che altre persone hanno creato 50 anni fa”.

Il volontario è una persona preziosa e vestire quella divisa richiede impegno: “Bisogna affrontare la giusta formazione e quindi frequentare corsi e superare esami. Poi bisogna mettere a disposizione il proprio tempo e, anche dal punto di vista fisico, nonostante tutti i nuovi supporti tecnologici, ci vuole un certo impegno – ha detto il presidente – ma la moneta con cui si viene ripagati è unica: quel grazie o quella stretta di mano (che purtroppo oggi non ci si può più dare a causa del covid) sono il motore che spingono il volontario a mettersi al servizio dei cittadini”.

Un’associazione che nonostante le difficoltà dei nostri tempi ad attrarre giovani leve, quest’anno può contare su quattro ragazzi che hanno deciso di partecipare al Servizio Civile con l’associazione di via Mazzini: “3 ragazze e 1 ragazzo del territorio che ci danno una grande mano. In cambio hanno un’opportunità per aiutare gli altri oltre a ricevere una formazione per quello che potrebbe diventare un’eventuale lavoro. Al giorno d’oggi, per vari motivi, la cosa più difficile è avvicinare i giovani all’associazione e invece sono proprie le nuove generazioni la risorsa di cui abbiamo bisogno per garantire un futuro all’associazione, perciò il nostro invito è quello di farsi avanti”.

Il calendario dei festeggiamenti

Adesso, però, è il momento della festa, da vivere al fianco di tutti i cittadini.