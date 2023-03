Lo sportello Ascoltarci apre anche vicino alle case popolari di via Di Vittorio

Dal prossimo 23 marzo, tutti i giovedì dalle 18 alle 20

Lo sportello aumenta orari e spazi con lo scopo di sostenere i cittadini più bisognosi

CALOLZIOCORTE – I volontari dello sportello d’ascolto del Circolo Arci Spaziocondiviso di Calolziocorte, dopo aver distribuito e raccolto un questionario sui bisogni degli abitanti delle case popolari di Calolziocorte, hanno deciso di ampliare le occasioni di ascolto: “Dal 23 marzo prossimo, tutti i giovedì dalle 18 alle 20 ci avvicineremo alle persone più bisognose con una modalità mobile; da sempre aiutiamo chi per strada rischia di rimanerci, ora gli andremo ancora più incontro: ci troverete su un camper vicino alle case popolari in via G. Di Vittorio“.

Lo sportello aumenta orari e spazi con lo scopo di sostenere i cittadini più bisognosi e nel tentativo di stimolare le istituzioni pubbliche a intervenire direttamente: “Presso la nostra sede di piazza Regazzoni, dove in 5 anni sono passate centinaia di persone, saremo comunque aperti il martedì e il mercoledì. Per prendere appuntamento chiamateci prima allo 0341-630602″.