Monte Marenzo premia i giovani sportivi, sono aperte le candidature

L’iniziativa dell’amministrazione comunale e della Polisportiva Monte Marenzo

I riconoscimenti sono dedicati alle ragazze e ai ragazzi del paese, fino ai 16 anni di età

MONTE MARENZO – Sono aperte le candidature per il riconoscimento ai migliori atleti di Monte Marenzo, un concorso dedicato alle ragazze e ai ragazzi del paese, fino ai 16 anni di età, che si sono distinti per prestazioni atletiche e gesti sportivi nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Le atlete e gli atleti segnalati dalle associazioni sportive saranno premiati domenica 2 giugno in occasione del 14° torneo Memorial Candido Cannavò e Daniele Redaelli. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Polisportiva Monte Marenzo, ha come scopo il riconoscimento dei meriti sportivi, un omaggio dedicato ai talenti del paese che abbiano conseguito risultati sportivi di prestigio internazionale, nazionale, interregionale e/o regionale, per incoraggiare la pratica sportiva e promuove lo sport come scuola di vita, condivisione e inclusione.

“L’iniziativa ha anche l’importante scopo di valorizzare le innumerevoli discipline sportive

che insistono sul nostro territorio e di cui si parla poco. Lo sport infatti è sinonimo di salute, stile di vita corretto, socialità e impegno civile e contribuisce all’integrazione e alla crescita di valori civili della nostra società”.

Il premio è dedicato agli atleti che hanno conseguito risultati di rilievo, tenendo conto del loro piazzamento al primo, secondo e terzo posto in campionati olimpici, mondiali, europei, regionali e provinciali. Viene inoltre riservata una menzione agli atleti meritevoli di una segnalazione indipendentemente dai risultati raggiunti.

Infine è previsto un “Premio Fair Play” per il quale sarà possibile attribuire un riconoscimento all’atleta che si è distinto per la lealtà del gioco durante una manifestazione sportiva: un gesto di rispetto per l’avversario o un comportamento improntato alle regole e ai principi etici dello sport che valorizzano la solidarietà e la costruzione dei valori civili insita nella pratica sportiva. Le società sportive, in un’apposita scheda, potranno indicare i nomi degli atleti da candidare con le relative motivazioni e dovranno inviare le schede via PEC al comune di Monte Marenzo (comune.montemarenzo@pec.regione.lombardia.it) entro il 15 maggio 2024.