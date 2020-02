Numeri stabili per l’Avis Calolzio, il 23 febbraio l’assemblea

Il 2020 è l’anno del 55° anniversario di fondazione

Presenza nelle scuole, serate informative e collaborazione con le altre associazioni

CALOLZIOCORTE – L’Avis di Calolziocorte si ritroverà domenica 23 febbraio, ore 10 nel salone dei Volontari del Soccorso (via Mazzini), per l’assemblea annuale. L’assemblea sarà l’occasione, oltre che per illustrare il bilancio economico e finanziario consuntivo 2019 e preventivo 2020, anche per fare il punto sulle attività svolte nel 2019 e di quanto in cantiere per il 2020, anno del 55° anniversario di fondazione della comunale.

Molte le attività svolte nel corso del 2019

Interventi nelle scuole secondarie “Manzoni” e “Caterina Cittadini”, con il coinvolgimento dei ragazzi delle classi seconde, e presso l’istituto superiore Lorenzo Rota, che ha visto come platea gli studenti di tutte le classi quarte. Gli incontri con le scuole hanno impegnato l’associazione per 4 giornate;

Le serate sulla salute, promosse a favore dei cittadini, del “ percorso salute Gianluigi Frigerio ”. Nel 2019 gli incontri sanitari sono stati tre: le tematiche hanno spaziato dal tumore al seno, alle malattie cardiache ai vaccini;

La partecipazione alle Sante Messe a ricordo delle vittime della strada, celebrate a maggio, in collaborazione con la Polisportiva di Monte Marenzo;

La giornata mondiale della donazione del sangue che ha coinvolto in giugno i panifici calolziesi ed ervesi, con la distribuzione del pane in sacchetti personalizzati Avis, al fine di sensibilizzare la donazione del sangue (ben 8.000 sacchetti di pane distribuiti);

Collaborazione con le altre associazioni del territorio, in particolare Volontari del Soccorso e Aido. Infatti, con i Volontari del Soccorso è ormai assodata la collaborazione nell’organizzazione delle serate sanitarie, mente con il gruppo Aido è sempre attiva l’ospitalità presso la nostra sede e la collaborazione con il notiziario informativo AvisNews e AidoInforma;

Il 2019 è stato l’anno celebrativo del 40° anniversario a ricordo della fondazione dell’Avis di Erve, che dal 2002 è parte integrante della nostra comunale. La festa è iniziata “ufficiosamente” la mattina di domenica 7 luglio con la camminata “4 passi tra il verde e… i sapori di Erve” e proseguita ufficialmente nel pomeriggio con gli interventi delle autorità civili, religiose e associative, il corteo dei simpatizzanti e dei labari delle consorelle e delle associazioni partecipanti, accompagnato dal Premiato Corpo Musicale “G. Donizetti” di Calolziocorte, e la Santa Messa alle ore 18,30. La festa di “Compleanno” del 7 luglio si è svolta con tanto di regalo, donato dal festeggiato al comune di Erve per sigillare questo anniversario. L’Avis di Calolziocorte unitamente agli eredi dell’avisino Giuseppe Galimberti, venuto a mancare improvvisamente a causa di un arresto cardiaco nel maggio 2018, hanno donato al Comune di Erve un defibrillatore laico posto di fronte al campo di calcetto, a ricordo del donatore compianto.

Sempre a Erve ad agosto, all'interno della "Sagra della Polenta", l'Avis era presente con l'offerta della macedonia di frutta Avis;

La 54^ Festa del Donatore 2019 che si è tenuta il 12 e 13 ottobre. Nella serata di sabato 12 ottobre si è svolto il concerto dell’orchestra Monastero Santa Maria del Lavello diretto dal maestro Antonio Arrigoni, presso il salone Caterina Cittadini in piazza Regazzoni, mentre nella mattinata di domenica 13 ottobre si è tenuta la Santa Messa, il Corteo e le Premiazioni presso la parrocchia e l’oratorio del Pascolo.

Il 2020 sarà l’anno del 55° anniversario

“Per il 2020 punto fermo saranno gli interventi nelle scuole secondarie di Calolziocorte oltre alle serate del percorso salute Gianluigi Frigerio – dice la presidente Roberta Galli -. Non mancheranno per il 2020 momenti ed eventi che vedranno il coinvolgimento e la partecipazione delle altre associazioni del nostro comune, in particolare, quelle che quest’anno onoreranno l’anniversario. Non mancheranno eventi ludici-sportivi e di intrattenimento per i più piccoli”.

Il 2020 culminerà con i festeggiamenti del 55° Anniversario che si svolgeranno sabato 17 e domenica 18 ottobre, e avranno come teatro per il corteo e la Santa Messa di domenica 18 ottobre la parrocchia San Martino di Calolzio, mentre la serata di intrattenimento di sabato 17 avrà come protagonista un’importante compagnia teatrale di Olgiate Molgora che rappresenterà un’opera di alta qualità e di notevole impegno e si terrà presso il salone dell’istituto “Caterina Cittadini” di Calolzio. “I festeggiamenti con le premiazioni proseguiranno con il pranzo sociale all’hotel Nuovo di Garlate, dove i nostri ospiti saranno omaggiati di un gustoso regalo”.

I numeri dell’Avis Calolziocorte

La Avis di Calolziocorte al 31 dicembre 2019 conta 408 soci (409 al 31 dicembre 2018), i donatori attivi sono 387 (389 nel 2018), ai quali si sommano 21 collaboratori. Nel 2019 sono 341 i donatori che hanno effettuato almeno una donazione, mentre nel 2018 i donatori attivi sono stati 344. Le donazioni effettuate nel 2019 sono state 814 (829 nel 2018): 681 (703 nel 2018) di sangue intero e 133 (126 nel 2018) di plasma. Del totale donazioni, 215 sono state effettuate presso il centro trasfusionale Avis di Monterosso (Bergamo) e 599 presso l’ospedale di Lecco.