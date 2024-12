Raccolti più di mille euro grazie alla Lotteria del Martello

L’evento, promosso dalla Polisportiva Monte Marenzo, si è svolto sabato scorso

Grazie al Martello di Pietro Fumagalli la somma raccolta verrà donata a Telethon

MOMNTE MARENZO – La storia e la solidarietà si sono incontrate sabato scorso nell’abitazione di Pietro Fumagalli, dove si è svolta l’estrazione dell’iniziativa solidale promossa dalla Polisportiva Monte Marenzo (area sociale) a favore di Telethon. Protagonista dell’evento è stato un oggetto semplice ma carico di significato: un martello speciale, lo stesso utilizzato da Pietro Fumagalli, alpino, per posare la prima pietra dell’ampliamento dell’Asilo di Monte Marenzo nel 1956.

L’iniziativa ha permesso di raccogliere 1.051 euro, destinati alla ricerca scientifica di Telethon contro le malattie genetiche, trasformando un simbolo del passato in un contributo concreto per il futuro. Tra i partecipanti sono stati estratti 15 biglietti vincenti: la chiave per aggiudicarsi un premio era indovinare l’età del martello, ovvero 68 anni.

La serata ha rappresentato molto più di una semplice lotteria, come sottolineano gli organizzatori Angelo e Gerolamo Fontana, insieme a Renato Milani, responsabile provinciale di Telethon: “Grazie a chi ha acquistato i biglietti, donato i premi e collaborato alla vendita. Un ringraziamento speciale va alla famiglia Rotasperti della Conad di Almenno S. Bartolomeo di Lecco e Calolziocorte. È stata un’occasione per unire storia, comunità e solidarietà”.

L’iniziativa, semplice nella forma ma profonda nei suoi intenti, ha mostrato come la comunità possa farsi carico di cause importanti attraverso piccoli gesti. Il martello di Pietro Fumagalli, strumento di costruzione nel passato, è divenuto simbolo di speranza e solidarietà, dimostrando come il valore della memoria possa contribuire a migliorare il futuro.