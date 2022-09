Scelti i disegni di Betti (2^B Foppenico), Martina (2^A Foppenico) e Sveva (Paritaria “Cittadini”)

I tre disegni verranno riprodotti sui biglietti augurali di benvenuto che il comune invia ai genitori dei “nuovi nati”

CALOLZIOCORTE – Inaugurata, sabato 24 settembre in biblioteca, la mostra dei disegni eseguiti dagli alunni delle classi seconde delle scuole primarie dell’istituto comprensivo e della paritaria “Caterina Cittadini” a favore del progetto “Siamo nati noi”.

Agli scolari era stato richiesto di realizzare un disegno che è stato poi riprodotto in un biglietto di auguri inviato dall’amministrazione a tutti i genitori dei bambini nati nell’anno 2021. Presenti all’inaugurazione della mostra gli insegnanti, gli alunni delle classi che hanno partecipato, alcuni dei componenti della commissione giudicante e le “autrici” dei tre lavori ritenuti migliori.

“I disegni pervenuti coinvolgono ed emozionano perché ci fanno intravedere il mondo interiore dei bambini, davvero sorprendente e affascinante: forme e colori esprimono sulla carta impressioni e sensazioni che difficilmente potrebbero essere scritte o raccontate” hanno detto i membri della commissione.

Fra tutti i disegni sono stati scelti quelli di Betti (Scuola primaria Foppenico, 2^B), di Martina (2^A Foppenico) e di Sveva (Paritaria ”Istituto Cittadini”) perché più degli altri hanno comunicato in maniera originale un’emozione di gioia e accoglienza per il nuovo nato. Come già detto, questi tre disegni verranno riprodotti dall’Assessorato ai Servizi Sociali sui biglietti augurali di benvenuto da inviare ai genitori dei bambini, “nuovi nati”.

Il biglietto di auguri contiene anche un invito ai genitori a partecipare alle iniziative per i bambini organizzate dalla biblioteca “Caterina Cittadini” e a visitare il nido “Insieme giocando” di via Padri Serviti per il ritiro di un piccolo dono, offerto dalla Coop. Sineresi. Il biglietto augurale è quindi giunto alle famiglie di 88 bambini, nati lo scorso anno.

“Sempre nell’ottica di una particolare attenzione per le nascite nella nostra comunità è stato predisposto un cartellone, collocato all’entrata del comune, dove i genitori in occasione della registrazione anagrafica del proprio bambino hanno la possibilità di annotare a grandi lettere il nome del nuovo arrivato/a, poi pubblicato anche sul sito del comune in una sezione dedicata nella home page – hanno fatto sapere l’Assessore ai Servizi sociali e Demografici Tina Balossi -. E infine tutti i nomi dei nuovi nati vengono proiettati sul maxi schermo posizionato in piazza Veneto”.

Tornando alla mostra: tutti i disegni rimarranno esposti presso la biblioteca, in corso Dante 16, (0341.643820) negli orari di apertura (dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13; lunedì, martedì, giovedì e venerdì anche dalle 14 alle 18).

“A nome dell’Amministrazione comunale voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, sostenuto e contribuito a realizzare con successo questa iniziativa, forse unica in tutta la provincia. Un grazie riconoscente va alla Coop. Sineresi, che gestisce il servizio all’asilo nido, per aver sostenuto l’iniziativa e agli uffici comunali, alla biblioteca, al nido, agli insegnanti e soprattutto ai bambini partecipanti – ha concluso Balossi -. L’esito positivo di questa esperienza mi fa sperare che ci siano nuovamente occasioni di collaborazione con tra i servizi del territorio per raggiungere insieme nuovi obiettivi”.