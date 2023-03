Silea. Anche quest’anno a Calolzio sarà ‘green-truck’

Da aprile riparte la raccolta del verde nelle frazioni collinari calolziesi

Servizio attivo ogni primo e terzo sabato del mese. Previsto anche il passaggio dell’ecostazione mobile ogni secondo giovedì

CALOLZIO – Ogni primo e terzo sabato del mese tornerà a raggiungere le frazioni collinari di Calolzio il ‘green truck’, mezzo di Silea per la raccolta del verde come sfalci d’erba, potature, foglie secche, ramiglie, delle utenze domestiche. Dall’1 aprile stazionerà a Sopracornola (dalle 8.30 alle 9.15, nei pressi della chiesa), a Lorentino (dalle 9.45 alle 10.30, nel parcheggio del cimitero), a Rossino (dalle 10.00 alle 10.45, nel parcheggio di via Laurenziana/via Piave e dalle 11.00 alle 11.45 in via don Minzoni, all’altezza del civico 6).

“Abbiamo voluto confermare anche per il 2023 il passaggio del ‘green truck’. La sperimentazione avviata lo scorso anno ha registrato fin da subito un ottimo riscontro: è un servizio di prossimità apprezzato e sfruttato dalla cittadinanza, in particolare nei mesi in cui sono più frequenti gli sfalci d’erba e le potature – spiega il vicesindaco, con delega all’ambiente, Aldo Valsecchi –. Nostro obiettivo è migliorare ulteriormente la raccolta differenziata che, con l’introduzione del ‘sacco rosso’ a gennaio 2022 è aumentata di 10 punti percentuali in un solo anno, raggiungendo oggi il 77%. Un risultato per il quale dobbiamo ringraziare anzitutto i nostri cittadini, per l’impegno e la sensibilità che hanno dimostrato”.

Ogni secondo giovedì del mese previsto anche il passaggio dell’ecostazione mobile, mezzo itinerante per la raccolta di vernici e solventi, toner, oli di cucina e di frittura, lampadine e neon, batterie, insetticidi. Orari e punti di fermata sono disponibili sull’ecocalendario e sul sito www.sileaspa.it: come già lo scorso anno, è stato potenziato con il passaggio nelle frazioni di Lorentino e Sopracornola, oltre che Rossino e Sala.