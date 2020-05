Vercurago. Emma compie 9 anni, è ancora festa al condominio Lido

I vicini hanno organizzato una caccia al tesoro in casa

Gli indizi sono stati urlati direttamente dai balconi

VERCURAGO – Pur nel rigoroso rispetto delle restrizioni anti covid, il condominio Lido di Vercurago, se ci fosse, vincerebbe il premio per il condominio più festaiolo di tutta la provincia. Continua la serie delle feste di compleanno a distanza: questa volta gli auguri vanno alla piccola Emma che ha compiuto 9 anni.

“Nonostante siamo entrati nella fase 2, procediamo con cautela seguendo le indicazioni e continuando a mantenere le distanze per evitare che il contagio torni a diffondersi” ci scrivono dal condominio.

Questa volta i vicini di casa si sono prodigati nell’organizzazione di una vera e propria caccia al tesoro da fare in casa con gli indizi urlati da un balcone all’altro. “Un pensiero anche per la dolcissima Emma e per i suoi 9 anni”.