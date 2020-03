Volontari del Soccorso di Calolzio: “Uniti possiamo superare anche questa!”

Da Calolzio il messaggio dei Volontari del Soccorso

“Il virus è un nemico forte che fa paura ma che non ci ferma…”

CALOLZIOCORTE – Di seguito poche semplici parole di coraggio e speranza, quelle pubblicate sui social dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte e che, in questo momento difficile, come centinaia di altri volontari, stanno lottando contro il coronavirus.

” ‘Il coraggio non è la mancanza di paura ma piuttosto la consapevolezza che qualcosa sia più importante della paura stessa’. In questi giorni vedo uomini e donne entrare in sede, indossare con coraggio queste divise, queste tute e lottare… Lottare contro un nemico che non possiamo vedere e che non fa distinzioni, un nemico forte che fa paura ma che non ci ferma… Vedo visi stanchi affrontare uscite… Suona l’allarme cosa sarà, ci dovremo bardare? Ce la faremo? saremo all’altezza? Domande, preoccupazioni, sorrisi stanchi per le ore di turno, per le attese infinite in pronto soccorso, per le ore passate a sanificare, pulire i mezzi e ripristinare il materiale… Cercare di reperirne il più possibile per esserci, per aiutare e dare forza…. Odore di disinfettante mischiato ai sorrisi che non vogliono spegnersi perché uniti e insieme possiamo superare anche questo… Perché la voglia di lottare e aiutare gli altri è più forte… Ora chiediamo a tutta la popolazione di aiutarci e sostenerci con donazioni di materiale (mascherine, tute, camici, occhiali protettivi) e anche donazioni (per Iban e informazioni potete contattarci al 0341 643457 o direttore.servizi@volontaricalolzio.it).

Uniti, insieme possiamo superare anche questo… GRAZIE DI CUORE“