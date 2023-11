Cfpa Casargo: nuovo corso per gestire gli allevamenti e diventare casaro

Ampliata l’offerta dell’istituto con un progetto innovativo

Sempre più richieste le competenze agricole e zootecniche, in un territorio in cui la produzione casearia è fortemente radicata

CASARGO – Si chiamerà Operatore agricolo – Gestione dell’allevamento e casaro, il nuovo corso proposto da Cfpa Casargo. Il Centro di Formazione Professionale Alberghiero ha deciso di ampliare la sua offerta formativa con un nuovo indirizzo di studi, un’occasione per tutti i ragazzi dell’Istituto e per quelli che nel prossimo anno scolastico decideranno di intraprendere un percorso all’insegna dell’acquisizione di competenze specifiche per un futuro dedicato all’agronomia, alla gestione degli animali e alla lavorazione del latte.

La decisione di inserirla nel piano di studi per rispondere alle esigenze dei giovani, che sul territorio non avevano la possibilità di acquisire conoscenze tecniche relative a un settore spesso trascurato dalle realtà formative. L’allevamento del bestiame, l’agricoltura e la produzione casearia sono infatti fortemente radicati sul territorio, rappresentando settori un tempo vitali e oggi sempre più apprezzati e amati da un’economia alla costante ricerca dei prodotti a Km 0, biologici e certificati. Obiettivo del corso è quindi quello di fornire le competenze necessarie per avere successo in queste industrie in continua crescita.

“Il corso rappresenta un’importante aggiunta alla nostra proposta scolastica e risponde alla crescente richiesta di competenze agricole e zootecniche. Il settore dell’allevamento e quello caseario sono fondamentali per l’economia e la sostenibilità del nostro paese, e siamo entusiasti di offrire ai nostri studenti la possibilità di acquisire competenze pratiche e teoriche in queste aree”, le parole di Marco Cimino, direttore del CFPA di Casargo.

L’indirizzo di Operatore agricolo – Gestione dell’allevamento e casaro sarà un’opportunità concreta per molti studenti, che si troveranno a studiare in un contesto stimolante e sempre ricco di iniziative e possibilità. Il corso, infatti, va a completare la già ricca offerta formativa del CFPA di Casargo, che prevede da anni l’indirizzo agroalimentare e quello alberghiero, permettendo ai giovani di specializzarsi in Cucina e preparazione pasti, Servizi di sala e barman, Servizi di promozione e accoglienza o Panificazione e pasticceria.

Anche Francesco Maria Silverij, presidente del CFPA di Casargo, ha voluto commentare l’introduzione del nuovo indirizzo sottolineando come “la gestione di allevamenti e la produzione casearia richiedono una profonda conoscenza e competenza sotto vari aspetti, dalla cura degli animali all’elaborazione dei prodotti derivati dal latte. Il nuovo indirizzo di Operatore agricolo mira a fornire una formazione completa che preparerà gli studenti alle sfide e alle opportunità del futuro di questi settori”.

Elemento distintivo del Centro di Formazione Professionale Alberghiero (CFPA) di Casargo è sempre stata l’attenzione per il futuro dei suoi studenti. Per questo motivo tutti i corsi sono pensati per offrire una formazione di qualità per tutti coloro che desiderano intraprendere o già operano nell’ambito turistico, alberghiero, della ristorazione ed ora della gestione di allevamenti e casaro. Una formazione che punta a introdurre i ragazzi nel mondo del lavoro, permettendo loro di acquisire non solo conoscenze teoriche, ma dandogli anche la possibilità di sperimentare con le proprie mani, attraverso laboratori e tirocini, le attività studiate sui banchi.

Un’istituto, il CFPA di Casargo, che non solo forma i propri ragazzi, ma li accompagna in un percorso di crescita durante tutti gli anni scolastici. Grazie al regime convittuale, che va dal lunedì al venerdì, infatti, gli studenti hanno la possibilità di migliorare personalmente e professionalmente insieme ai propri compagni, seguiti da educatori per imparare l’autonomia, la responsabilità, la puntualità, l’educazione e il rispetto delle regole. Il convitto diventa così un’opportunità per gli studenti, che possono immergersi nella vita comunitaria per di diventare giovani professionisti autonomi e altamente specializzati.