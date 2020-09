Escursione sui sentieri del Monte di Brianza alla scoperta degli ‘Alberi maestri’

Appuntamento sabato 26 e domenica 27 settembre

L’iniziativa è promossa dal Parco del Curone

AIRUNO– Un’escursione sui sentieri del Monte di Brianza per attraversare luoghi suggestivi dando modo al pubblico di vivere un’intesa esperienza sonora, poetica e visiva. E’ in programma nel prossimo fine settimana l’iniziativa Alberi maestri, promossa dal Parco di Montevecchia e della Valle del Curone per fare scoprire la bellezza delle piante e degli alberi, un vero e proprio patrimonio verde custodito nel Monte di Brianza.

La performance si ripeterà sabato 26 e domenica 27 settembre sia al mattino che al pomeriggio, con partenza indicativa da Aizurro alle 10 e alle 15 (visto che l’orario dei gruppi in partenza sarà scaglionato la comunicazione precisa si invierà ai soli iscritti). Il programma prevede una performance itinerante ed esperenziale alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante, un cammino di incontro con il mondo vegetale e con la sua stupefacente esistenza, la sua complessità, la sua capacità di analizzare e risolvere situazioni complesse, di affrontare traumi e aggressioni.

Guidato da un performer, il pubblico vivrà un’intensa esperienza sonora, poetica e visiva che lo condurrò verso na consapevolezza empatica ed emozionale con la comunità delle piante e degli alberi, gli esseri viventi più antichi del piante che, come grandi giganti, assistono al passaggio delle generazioni e delle ere glaciali, così come al movimento di un piccolo insetto sulla loro corteccia.

Un viaggio, collettivo e individuale al tempo stesso, attraverso la soglia in ci si incontrano l’universo umano e quello arboreo. Trattandosi di una camminata nel bosco si consigliano calzature ed abbigliamento idonei. La proposta non è adatta ai bambini ma si consiglia dagli 11 anni in su, sia per la tipologia di percorso sia per i contenuti proposti. Il numero di posti disponibili è limitato ed è richiesta una prenotazione anche se la partecipazione è gratuita. Per qualsiasi domanda o informazione e per le iscrizioni scrivere a ed_ambientale@parcocurone.it