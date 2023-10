La dott.ssa Iofrida medico di base titolare a Varenna e Perledo

Ricoprirà il ruolo in via definitiva, come deciso da ATS Brianza

“Punto di riferimento per tutta la nostra piccola comunità, in un momento in cui l’assenza di medici si fa sentire”

VARENNA – Gli ambulatori di Varenna e Perledo avranno il loro medico di base titolare: a ricoprire il ruolo in via definitiva sarà la dottoressa Francesca Maria Iofrida. A disporre l’assegnazione ATS Brianza.

“Accogliamo questa notizia con grande soddisfazione – commenta il sindaco Mauro Manzoni – in un momento in cui molte realtà stanno sperimentando una cronica mancanza di medici di medicina generale, sapere di poter contare sulla professionalità e la squisita umanità della dott.ssa Iofrida costituisce un punto di riferimento per tutta la nostra piccola comunità”.

Al momento gli orari e le modalità di contatto ed accesso all’ambulatorio resteranno invariati. Entro fine ottobre/primi di novembre verrà inoltrata a tutti i suoi mutuati, tramite l’ATS, una lettera con la modalità su come dovrà essere confermata la scelta del medico di base.