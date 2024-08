La Valletta: l’ufficio postale chiude per lavori fino al 3 ottobre

Verranno effettuati lavori propedeutici al progetto Polis – La casa dei servizi digitali

La riapertura dell’ufficio postale di via Brusadelli a Rovagnate è prevista per il 4 ottobre

LA VALLETTA BRIANZA – E’ chiuso da venerdì scorso, 23 agosto, e resterà off limits fino al 3 ottobre l’ufficio postale di via Brusadelli. Anche le poste di Rovagnate sono infatti state inserite in quelle destinatarie del progetto Polis, che prevede un corposo intervento di riqualificazione e ammodernamento. In questa prima fase, verranno svolti dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione dell’intervento, varato a livello nazionale, che prevede la trasformazione dei vecchi uffici postali in case dei servizi di cittadinanza digitale.

Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Olgiate Molgora in via Ca’ Nova 39 aperto da lunedì a venerdì dalle 08.20 alle 13.45 e sabato dalle 08.20 alle 12.45, inoltre la clientela potrà usufruire del servizio postamat h24. Qui sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità dal lunedì 08:20 alle ore 13.45 e sabato 08:20 alle 12:45 ovvero vincolante all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto ecc…). E’ possibile fruire anche degli uffici postali vicino.