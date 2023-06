Lavori al ponte tra Sirtori e Barzago, dal 27 giugno chiusa la Sp51 “della Santa”

Lavori di consolidamento strutturale del ponte a scavalco della SS342

La strada riaprirà alle ore 17.30 di venerdì 14 luglio 2023

SIRTORI/BARZAGO – Chiusura al transito della Strada provinciale 51 della Santa tra Sirtori e Barzago per lavori di consolidamento strutturale del ponte a scavalco della SS342. Tra il Pk 10+350 (intersezione con via La Santa – civ. 2, in comune di Sirtori, Loc. Bevera) e il Pk 10+600 (intersezione con Via Beldosso – civ. 8, in comune di Barzago, Loc. Resempiano), dalle ore 9 di martedì 27 giugno 2023 sino alle ore 17.30 di

venerdì 14 luglio 2023 la chiusura totale al transito della Sp51 “della Santa”.