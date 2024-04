172° anniversario della Polizia di Stato. A Lecco reati in calo del 4,3%

Durante la cerimonia di stamattina il Questore di Lecco ha fatto il punto sull’attività svolta

Premiati anche 14 agenti che si sono particolarmente distinti

LECCO – Si sono svolte oggi, anche a Lecco, le celebrazioni per il 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Un importante traguardo che esalta di nuovo l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal claim #essercisempre.

Contestualmente alla cerimonia di Roma con il Presidente della Repubblica che ha conferito la medaglia d’oro al valor civile alla Bandiera della Polizia di Stato per le attività svolte dal personale del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, anche nella città di Lecco è stato celebrato l’importante traguardo.

La mattinata è cominciata con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide ai Caduti presente nel piazzale della Questura, alla presenza del Questore Ottavio Aragona, del Prefetto Sergio Pomponio, di una rappresentanza di Funzionari e personale della Polizia di Stato e degli appartenenti all’Anps in uniforme sociale e labaro. La cerimonia è stata officiata dal Cappellano della Polizia di Stato don Andrea Lotterio.

A Palazzo delle Paure, successivamente, la cerimonia ufficiale si è aperta con la Rassegna del Questore e gli Onori al Signor Prefetto. Quindi è stata data lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Il Questore Ottavio Aragona, nel suo discorso, ha puntato l’attenzione sui dati dell’attività e sul gran lavoro svolto dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato: “Confrontando i dati 2022 e 2023 si può constatare che il numero il numero complessivo dei reati denunciati risulta registrare una significativa riduzione dei delitti in generale, pari a circa il 4,3%. Di contro le voci relative alle truffe e/o frodi informatiche, danneggiamenti e rapine hanno subito un incremento di circa l’1,3%. Il dato relativo agli arresti è aumentato di circa il 30%, mentre quello delle persone denunciate in stato di libertà ha subito un decremento di circa il 30%. Infine, anche i dati relativi alle persone e mezzi controllati hanno subito un incremento di circa il 20%”.

“Durante l’anno scolastico 2022/2023 il personale della Polizia di Stato della Questura di Lecco ha quotidianamente indirizzato le proprie energie anche sul progetto di ‘educazione alla legalità’ che ha visto la promozione di numerosi incontri nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta la provincia – ha continuato il Questore -. La costante collaborazione con il mondo della scuola ha consentito ai ragazzi di conoscere le numerose iniziative della Polizia di Stato sul versante dell’educazione alla legalità in generale e sui fenomeni del bullismo, cyberbullismo, sicurezza stradale, dipendenze da sostanze stupefacenti e violenza di genere. In merito, sono stati effettuati numerosi incontri presso vari Istituti Scolastici della Provincia di Lecco, che hanno interessato gli alunni delle scuole primarie, studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché alcuni incontri con i genitori”.

I cittadini appartenenti a Paesi terzi titolari di titoli di soggiorno rilasciati dalla Questura di Lecco, al 31 dicembre, sono 34.596 (compresi 3.301 minori iscritti sui permessi dei genitori). La presenza sul territorio dei cittadini extracomunitari è maggiore nei comuni di: Lecco, Calolziocorte, Merate, Valmadrera e Oggiono. Le nazionalità maggiormente presenti sono: Marocco, Albania, Ucraina, Senegal, Costa d’Avorio ed Egitto. Il numero maggiore di permessi di soggiorno è stato rilasciato con motivazione: famiglia, lavoro subordinato, lavoro autonomo, protezione temporanea richiesta asilo e studio. Il 2023 è stato inoltre caratterizzato dall’aumento delle istanze presentate presso l’Ufficio Passaporti: si è passati da 11.383 istanze nel 2022 a 16.481 istanze nel 2023, con un incremento pari a circa il 44%.

Consegna riconoscimenti ai premiati della Polizia di Stato

Isp. Andrea Rados – Encomio

– Encomio V. isp Emilio De Gregorio – Encomio

– Encomio Comm. C. Rosario Torrisi – Lode

Isp. Annarita Cappelli – Lode

– Lode Isp. – Lode Isp. Stefania Cusatis – Lode

– Lode Isp. Romano Bordellini – Lode

Ass. C.C. Alessandro Spada -Lode

– Lode Ass. C.C. -Lode Isp. Roberto Pierangelini – Lode

Isp. Vincenzo Mazzilli – Lode

– Lode Isp. – Lode V. Isp Alessia Giannino – Lode

– Lode V. Isp Andrea Fantinato – Lode

– Lode Ass. C.C. Carlo Calabrese – Lode

– Lode Ass. C.C. Antonio Tamussin – Lode

Ass. C.C. Davide Raineri – Lode

La cerimonia si è conclusa con la consegna delle pergamene agli alunni dell’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Lecco e l’intrattenimento musicale a cura degli alunni dell’Istituto “A. Stoppani” di Lecco.