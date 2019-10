Gledis Cinque, 34 anni, è nel cast della serie Sky ‘1994’

L’attrice lecchese interpreterà Irene Pivetti. I primi due episodi in onda da venerdì 4 ottobre

LECCO – C’è anche una lecchese nel cast di 1994, la serie Sky Original prodotta da Wildside e distribuita da Beta Film che andrà in onda a partire dal 4 ottobre ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic. Lei è Gledis Cinque, classe 1985, attrice emergente nel panorama italiano.

La serie

In 1994 Gledis interpreterà la parte di Irene Pivetti, ex militante della Lega Nord eletta deputata e poi Presidente della Camera. La serie, come noto, è il sequel di 1993, nata da un’idea di Stefano Accorsi, creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardi e diretta da Giuseppe Gagliardi e Claudio Noce. La trama segue la storia dei personaggi ‘immischiati’ nel complesso scenario politico italiano dei primi anni ’90 e delle inchieste passate alla storia con il nome di Mani Pulite. Tra gli attori, oltre Stefano Accorsi, anche Guido Caprino, Miriam Leone, Antonio Gerardi, Giovanni Ludeno e Paolo Pierobon. Gledis sarà protagonista del 2° episodio (in onda già venerdì 4 ottobre) a fianco di Miriam Leone e di una parte del 3°.

I provini

“Era giugno dello scorso anno (2018, ndr) quando tramite la mia agenzia che mi segue a Roma è arrivato il provino – ci ha raccontato Gledis – c’era una foto di Irene Pivetti e un breve video di lei in Parlamento. Non nego che ero dubbiosa sul fatto di farcela, cercavano attrici che somigliassero fisicamente alla Pivetti, di certo non ero io, a partire dai capelli: corti e ricci, allora, i suoi, io invece li ho lunghi e lisci. Ricordo che per fare il primo provino avevo comprato una parrucca: ero stata dalla parrucchiera e dopo vari tentativi mi aveva detto che sarebbe stata dura acconciare i miei capelli in quel modo, inoltre non volevo tagliarli! Quindi con l’aiuto della parrucca e di qualche vestito e accessorio prestatomi da mia suocera sono andata al provino. Dopo una settimana mi hanno chiamata per il ‘call back’, eravamo io e altre quattro candidate finaliste. Ai primi di luglio mi hanno comunicato che mi avevano presa, sono stata davvero felice”.

Un’esperienza diversa e intensa quella di 1994 per Gledis, ‘nata’ come attrice teatrale (la giovane lecchese ha anche fondato una sua compagnia, PaT- Passi Teatrali, con sede a Milano). “Ho avuto diversi ruoli sia al cinema che in Tv e per cortometraggi, ma era la prima volta che mi trovavo a dover interpretare un personaggio realmente esistito. Rispetto ad altri ruoli qui avevo molta meno libertà. Ho studiato molto e ringrazio davvero tanto l’acting coach, Tatiana Lepore, che mi ha aiutata durante le riprese e tutto il cast, in particolare Miriam Leone con la quale ho girato la maggior parte delle scene. Ho incontrato e conosciuto persone davvero in gamba e professionali, a partire dalla produzione e dal regista che per 1994 come per la precedente 1993 sono stati molto attenti a non creare dei personaggi ‘macchietta’, riuscendoci perfettamente” ha raccontato Gledis.

La passione per la recitazione

La passione per il teatro e la recitazione nasce sin da giovanissima, come ci ha spiegato: “Ho sempre studiato danza classica poi al liceo ho iniziato a frequentare dei corsi di teatro. L’amore vero e proprio è scoppiato in Inghilterra, durate l’anno all’estero in quarta liceo. Li ho vissuto la mia prima esperienza sul set, cercavano ragazze per ruoli minori in ‘Vanity Fair’ e mi hanno presa. Da lì ho capito che questa era la mia strada”.

Una strada che Gledis spera sia sempre più in salita: “Vivere di questo lavoro in Italia è difficile, ma è quello che vorrei. Sicuramente per il futuro spero di poter avere sempre la possibilità di scegliere di far parte di progetti interessanti e ben fatti, come 1994, che ha una scrittura e una regia ottime. La sceneggiatura e la storia dei personaggi sono fondamentali e quando sono fatte bene aiutano molto l’attore nel suo lavoro di interpretazione” ha concluso.

Messa in onda

1994 sarà in onda dal 4 ottobre ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Cinema Uno. Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Disponibile anche su Sky On Demand, Sky Go e in streaming su NOW TV.

Gledis attrice, i ruoli salienti

Elenchiamo di seguito i ruoli salienti di Gledis Cinque come attrice. Maggiori informazioni sul suo sito https://www.glediscinque.com/home