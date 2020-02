A 32 anni dal terremoto gli amici armeni in visita a Lecco

Dopo il sisma Lecco aveva raccolto fondi per costruire la scuola di Vanadzor, nella provincia di Lori

In Comune una delegazione di insegnanti ha incontrato il sindaco Virginio Brivio: “Rinsaldiamo un’amicizia importante”

LECCO – “Vogliamo ringraziare l’Italia e in particolare voi lecchesi per il grande aiuto che ci avete dato quando eravamo in difficoltà. Non lo dimenticheremo mai, vi aspettiamo presto in Armenia!”. Parole grate e sincere quelle pronunciate da Anush Yedoyan, direttrice della scuola di Vanadzor (provincia di Lori, Armenia), durante l’incontro che si è svolto questa mattina, mercoledì, in Comune a Lecco.

Il terremoto del 1988 e gli aiuti lecchesi

Una delegazione di sei persone, di cui tre insegnanti, la direttrice della scuola e due accompagnatori, è giunta dall’Armenia per trascorrere due giorni a Lecco, rinnovando un legame stretto oramai 32 anni fa: era il 7 dicembre del 1988 quando un terribile terremoto devastò la provincia armena di Lori, provocando un numero di vittime pari all’intera popolazione di Lecco. La macchina della solidarietà lecchese non aveva tardato a muoversi, come ricordato da Sergio Fenaroli (responsabile Spi Cgil Lecco): “In pochi mesi vennero raccolti soldi sufficienti a costruire una scuola, un edificio di 300 mq in grado di ospitare fino a 80 studenti”. La scuola fu inaugurata nel 1989, alla presenza anche di una delegazione lecchese guidata dall’allora vicesindaco Angelo Valsecchi.

Così le due comunità avevano sancito un legame di amicizia durato fino ad oggi e riscoperto un paio di anni fa: “Sono passati 30 anni da quell’evento – ha ricordato Marina Ghislanzoni, referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco – ma Lecco e Armenia si ritrovano oggi vicine per ricordarsi di questa profonda amicizia, consolidata proprio attraverso questa visita. Due anni fa avevamo visitato la scuola a Vanadzor, speriamo di poter tornare presto in Armenia e nel frattempo di poter collaborare tra istituti scolastici”.

Il sindaco Brivio: “Incontro che consolida un’amicizia”

Ad accogliere la delegazione anche il sindaco di Lecco Virginio Brivio: “Siamo molto felici di ospitarvi, nonostante il delicato momento di emergenza sanitaria che la nostra regione sta vivendo – ha dichiarato – credo che incontri di questo genere siano molto importanti per rinfrancare la vicinanza di due comunità come le nostre, lontane ma vicine e presenti nei momenti difficili”.

L’incontro si è concluso con un breve approfondimento sulla situazione economica dell’Armenia e con uno scambio di doni tra la delegazione in visita e il sindaco Brivio.

