A Laorca musica, cori e teatro aspettando la “Terza de Löi”

Tre serate seguitissime organizzate dalla Parrocchia con Coro Grigna, “Le Bontempone” e il Corpo Musicale G. Brivio

Dal 18 fino al 22 luglio, spazio all’attesissima “Terza de Löi”, la celebre festa di Laorca, dedicata alla Madonna del Carmine

LECCO – L’estate laorchese ha preso il via con tre serate organizzate dalla Parrocchia di Santi Pietro e Paolo. Venerdì, nella chiesa di Malavedo, si è tenuto il concerto del Coro Grigna (ANA di Lecco), sabato il gruppo di teatro amatoriale “Le Bontempone” è andato in scena all’oratorio San Giuseppe con la commedia dialettale “Un òm per tre dònn”. Infine, domenica, sempre all’oratorio di Laorca, si è tenuto il concerto del Corpo Musicale G. Brivio di Rancio.

Una tre giorni di eventi partecipata che è stata un preludio all’ormai imminente “Terza de Löi“, la celebre festa di Laorca, dedicata alle celebrazioni della Madonna del Carmine, che prenderà il via il 18 luglio fino al 22 luglio.

Di seguito il programma della Festa di Laorca 2024