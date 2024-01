A Lecco apre “Amati”, sportello di estetica oncologica e armocromia

L’iniziativa porta la firma dell’associazione Agatha in cammino grazie alla sinergia con Comune e Asst Lecco

Lo sportello Amati sarà aperto da febbraio al centro Pertini

LECCO – Dal prossimo febbraio aprirà a Lecco,e precisamente al centro Pertini, “Amati”, il nuovo sportello di estetica oncologica e armocromia. Il progetto porta la firma dell’associazione Agatha in cammino, attiva sulla provincia di Lecco nella lotta contro i tumori e nasce da una virtuosa collaborazione tra l’associazione guidata da Daniela Invernizzi, il Comune di Lecco e l’Asst Lecco.

“Lo scorso mese di settembre abbiamo parlato di questo nostro desiderio con il dottor Antonio Ardizzoia, direttore del dipartimento Area Oncologica dell’Ospedale Manzoni di Lecco, il quale oltre a dimostrare un grande interesse per l’iniziativa ci ha comunicato che nel suo reparto, fra le donne di ogni età, c’è un grande bisogno di un servizio come quello che vogliamo realizzare e che sarebbe molto felice di sostenerci e di patrocinare l’iniziativa – ha spiegato la presidente Daniela Invernizzi -. Abbiamo lavorato per concretizzare questo progetto e la scorsa settimana ho firmato un protocollo d’intesa con il Comune di Lecco e l’Associazione Socio Sanitaria Territoriale di Lecco per l’attivazione dello sportello. L’obiettivo è quello di offrire una migliore qualità della vita alle donne ammalate di cancro in terapia oncologica ed aiutarle a reagire alla malattia attraverso l’amore e la cura verso sé stesse attraverso uno sportello di estetica oncologica e l’armocromia”.

Si occuperà del progetto Monica Rigamonti, professionista specializzata nei trattamenti estetici complementari (trattamenti che mirano alla cura della cute sensibilizzata dai farmaci, alla ricerca di un make-up mirato e personalizzato e che alleviano, per quanto possibile, i disagi delle terapie e migliorano la qualità della vita), che ha conseguito una certificazione professionale di estetica al trattamento delle pazienti oncologiche presso Oti Oncology Training International – Oncology Estetics Italia di Milano e donerà parte del suo tempo e tutta la sua professionalità ad altre donne, che desiderano incontrarsi, guardarsi allo specchio e rivedersi ancora piacenti, belle e a posto con sé stesse. L’Oti Oncology Training International – Oncology Estetics Italia è una branca europea dell’ente americano che forma e certifica le professioniste dell’estetica al trattamento delle pazienti oncologiche. Angela Noviello è il Direttore Italia e coordinatore Europa di questo innovativo ente, che fonda il suo metodo operativo su basi e studi scientifici.

“Creeremo un luogo di incontro dove ogni donna potrà riscoprire la propria bellezza e femminilità anche nella malattia – ha aggiunto la presidente – Con la nostra esperienza sulle spalle, unita alla consapevolezza dell’importanza di non restare sole ad affrontare la malattia, l’associazione vuole offrire alle donne che stanno vivendo la “terribile bufera”, un luogo tutto femminile, dove prendersi cura di sé, un luogo dove il trattamento estetico diventi una terapia complementare alla terapia oncologica”.

Il progetto, che prenderà avvio a febbraio, consiste nell’organizzare un mattino al mese, inizialmente per un anno, a partire dai primi mesi del 2024 (possibilmente il secondo martedì di ogni mese), dove sei/otto donne in terapia oncologica (in cura presso l’Ospedale Manzoni di Lecco o provenienti mediante altri canali) si incontrano con un’estetista di Agatha in cammino Odv specializzata nel trattamento estetico complementare, per imparare a curarsi e a truccarsi con trattamenti e prodotti sicuri per la loro salute e, più in generale, per ritagliarsi una parentesi, tutta femminile, anche di leggerezza durante la quale non penseranno alla malattia, non si sentiranno malate ma potranno ritrovare insieme la forza e sentirsi bene con se stesse.

Lo sportello comprende anche sedute di armocromia, che è lo studio accurato del colore con lo scopo di valorizzare l’immagine delle persone. L’attenzione si pone sull’incarnato, sulla tonalità della pelle, degli occhi, delineando la palette perfetta. Si definiscono le stagioni, quattro grandi categorie: primavera, estate, autunno, inverno che poi si intersecano per alcune sfumature di colori caldi o freddi. Aiuta a riscoprire le proprie qualità estetiche, molto spesso sottostimate, ed è un’esperienza che arricchisce le donne in terapia.

“Troppo spesso le pazienti oncologiche si ritrovano sole a dover affrontare sia il durissimo percorso della lotta al cancro che la perdita della propria identità e femminilità a causa degli interventi, della chemioterapia e dei farmaci. Il laboratorio di armocromia di trucco nasce proprio dalla necessità di donare alle donne malate gli strumenti per riappropriarsi della propria bellezza, della propria femminilità e della propria autostima, così da poter proseguire il percorso con maggior forza e fiducia” ha sottolineato Daniela Invernizzi. “Siamo onorate di avviare uno sportello così importante per le donne sottoposte a terapia oncologica: vogliamo dare loro la possibilità di prendersi cura di sé e di sentirsi belle. Voglio ringraziare l’Asst di Lecco per aver accolto la nostra proposta e il comune di Lecco, nella persona dell’assessore Alessandra Durante, per averci messo a disposizione gli spazi dove si terrà lo sportello”.

Il servizio sarà operativo al centro Pertini in via Dell’Eremo, 28 a Lecco ogni secondo martedì del mese, dalle 8.30 alle 13.30. Per la partecipazione, la richiedente deve rivolgersi direttamente all’associazione Agatha in cammino contattando il seguente indirizzo: amati@agathaincammino-odv.org.