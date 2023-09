A Lecco si balla! Dargen D’Amico infiamma Piazza Garibaldi

Una folla immensa, tra cui molti giovani, ha riempito piazza Garibaldi per ascoltare l’artista

Sul palco e in platea a predominare è stata la voglia di ballare e scatenarsi

LECCO – Completo fantasia, inconfondibili e immancabili occhiali da sole, microfono in mano e Dargen D’Amico, con la sola forza della sua voce, ha fatto saltare Piazza Garibaldi durante l’evento Sound of Lecco.

Ieri sera, sabato, non si riusciva a vedere neanche un sampietrino talmente tanta la folla che non ha voluto perdersi l’appuntamento musicale promosso dal Comune di Lecco in coordinazione con E507 Studio. Mani alzate verso il cielo, giovani e giovanissimi ma non solo hanno voluto assistere al concerto, e ascoltare soprattutto il successo ‘Dove si balla‘ che ha spopolato lo scorso anno quando D’Amico partecipò al Festival di Sanremo 2022, portando la hit in tutte le radio italiane. Impossibile rimanere fermi e non scatenarsi.

Tra le sue recenti apparizioni Dargen detiene anche quella a X Factor Italia 2023, dove il cantautore e produttore discografico ha partecipato in qualità di giudice. Tornando alla serata di ieri invece, un plauso va fatto senz’altro agli organizzatori che hanno saputo portare a Lecco, all’interno della rassegna, artisti di livello, mostrando al contempo una logistica impeccabile.

A precedere D’Amico nell’esibizione ci sono stati anche i Finnegans, Summit, Hey!Himalaya e Pierfrau e, per chiudere in bellezza una serata partecipata e di successo, il dj set del collettivo lecchese SNPT.