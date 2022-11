Anche il lago, dall’Imbarcadero al Monumento ai Caduti, sarà illuminato da sfere galleggianti

Torna l’iniziativa natalizia degli Amici di Lecco, l’inaugurazione sabato 26 novembre

LECCO – Grazie agli Amici di Lecco anche il prossimo Natale torneranno a risplendere le “Luci su Lecco”. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, martedì, nella sala conferenze di Confcommercio Lecco.

“Rivedendo le immagini delle spettacolo di luci dello scorso anno non può non venire la voglia di riaccendere l’entusiasmo nella nostra città – ha detto il presidente degli Amici di Lecco Antonio Peccati -. Perciò abbiamo deciso di esserci anche il prossimo Natale con la collaborazione del Comune di Lecco che si farà carico della spesa energetica”.

Inizialmente la crisi che si sta attraversando ha preoccupato l’associazione: “Ci siamo però ritrovati a fare il punto con il sindaco Mauro Gattinoni e con l’assessore Giovanni Cattaneo ed è emerso l’orgoglio di portare avanti un’iniziativa così bella – ha continuato Peccati -. Per contrastare la crisi energetica sia le luminarie che le proiezioni saranno a basso consumo energetico e l’orario di accensione (dalle 17 alle 23.30) sarà ridotto rispetto agli anni scorsi. Scelte che consentono di contenere i consumi e anche i rincari saranno tutto sommato modesti. Vedere lo stupore negli occhi dei bambini è la cosa che ci riempie maggiormente il cuore. L’idea è di portare un sorriso nelle famiglie e permettere ai più piccoli di respirare l’aria del Natale, proprio per questo in piazza Cermenati sarà creata anche un’area a loro dedicata“.

Le proiezioni natalizie (affidate alla ditta Proietta) illumineranno i palazzi di piazza XX Settembre e piazza Cermenati con il video mapping su Palazzo delle Paure. Quest’anno sarà illuminato anche il lungolago con sfere luminose nel lago dall’imbarcadero fino al Monumento ai Caduti. Le luminarie, invece, sono sostenute da 150 commercianti con il coordinamento di Maria Elisa Anghileri (per conto di Amici di Lecco) e l’installazione a cura di Onlight PF di Pozzi Franco. Saranno illuminate le seguenti vie: Airoldi, Anghileri, F.lli Cairoli, Capodistria, Carlo Cattaneo, Carlo Porta, Cavour, piazzetta Isolago, lungolario Isonzo (scritte dei Promessi Sposi), Mascari, Nazario Sauro, piazza del Pozzo, Petrarca, Roma, Turati.

“Quest’anno abbiamo scelto di illuminare anche il lago per ribadirne l’importanza. Checché ne dica il sindaco di Como, il lago a Lecco c’è – ha concluso Peccati con una battuta -. Noi dobbiamo valorizzarlo perché è un ottimo veicolo per il turismo ed è compito di tutti i lecchesi presentare una città pulita e decorosa, perché più Lecco diventa attraente e più vantaggi ci sono per tutti”.

E’ stato stimato che l’iniziativa “Luci si Lecco”, nelle scorse edizioni, ha portato in città qualcosa come 180.000 persone e la speranza è di riuscire a fare ancora meglio. Gli Amici di Lecco hanno potuto contare sul contributo di Camera di Commercio Como-Lecco; Lago di Como e Autorità di Bacino rappresentata dal presidente Luigi Lusardi che ha ricordato “quando si fa qualcosa per il nostro lago, che io considero unico, noi ci siamo sempre”.

Alla presentazione di stamattina hanno partecipato anche i main sponsor dell’iniziativa: Giorgio Cortella in rappresentanza di Acinque Energia; Mauro Frigerio amministratore di Linee Lecco; Filippo Sala e Giulio Bonaiti di Axa Assicurazioni. Tutti hanno ricordato come, nonostante i momenti di difficoltà vissuti e che ancora si stanno attraversando, sia importante essere al fianco del territorio restituendo qualcosa e, in questo caso, portando una iniziativa di rilievo che guarda ai più piccoli e alle famiglie.

L’appuntamento è per sabato 26 novembre alle ore 17 davanti a Palazzo delle Paure quando gli Amici di Lecco, tutti uniti, torneranno a fare brillare la nostra città a Natale per la gioia di grandi e piccini.