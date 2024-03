“Agatha in Cammino”. Alla scoperta dei Rioni di Lecco

Una nuova iniziativa per sostenere la ricerca sui tumori femminili

LECCO – L’Associazione “Agatha in cammino“organizza una camminata “Alla scoperta dei rioni di Lecco alta tra storia, arte e natura – trekking urbano” per domenica 17 marzo. Il ritrovo è alle ore 8:50 presso il parcheggio in Via Martiri di Nassiria.

Il percorso si svolgerà lungo strade secondarie asfaltate, antiche mulattiere e sentieri, per una lunghezza di 12 km circa ed un dislivello di 350 metri circa. Pranzo al sacco presso l’Oratorio del Rione di Laorca.

E’ previsto un contributo volontario di 12 euro comprensivo di copertura assicurativa FIASP e compenso guida turistica per visite alle chiese e punti storico-artistici, che sarà devoluto alla campagna “Hope is Pink” a sostegno di una borsa annuale per una ricercatrice di Fondazione Umberto Veronesi.

Per la buona riuscita dell’escursione è raccomandato un abbigliamento e scarpe adeguate. Non è consentito portare animali.

L’adesione dovrà essere inviata entro mercoledì 13 marzo ore 18 via mail: iscrizioni@agathaincammino-odv.org.