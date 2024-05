Al via GeoCult, alla Piccola inaugurata l’inedita mostra immersiva “Il Bel Pianeta”

Il 1° Festival italiano di Geoscienze propone dieci giorni di eventi, l’11 maggio incontro con Luca Mercalli

“Il cambiamento climatico che il nostro pianeta ha vissuto, e per certi versi subito, rende quanto mai attuale una riflessione ampia”

LECCO – A Lecco, nel pomeriggio di oggi, si è alzato il sipario su GeoCult, il 1° Festival italiano di Geoscienze. In occasione dei 200 anni dalla nascita di Antonio Stoppani, la città di Lecco organizza l’evento che si chiuderà il 12 maggio: 10 giorni di iniziative, laboratori ed escursioni “fuori festival”, convegni e conferenze, che ruotano attorno alla Piccola, dove trova spazio, in anteprima, l’installazione “Il Bel Pianeta”. Ad allietare il momento è stata proprio l’orchestra formata dai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Stoppani di Lecco.

“Il cambiamento climatico e l’evoluzione che il nostro pianeta ha vissuto, e per certi versi subito, rendono quanto mai attuale una riflessione ampia sul tema dell’ambiente, del territorio, della biodiversità, della sostenibilità – ha detto il sindaco Mauro Gattinoni -. Credo che l’idea dell’assessore Giovanni Cattaneo di inventarsi un festival sulle Geoscienze proprio qui a Lecco credo sia, oggi più che mai, azzeccata. In un festival c’è dentro di tutto, un gran chiasso che durerà una settimana volto a stimolare riflessioni, emozioni e relazioni. Infine è un bel modo per posizionare la nostra città a livello nazionale, e magari anche di più, come punto di riferimento per le Geoscienze, infatti il nostro territorio è un laboratorio naturale”.

Un festival che, in primis, ha trovato il supporto di Regione Lombardia, presenti all’inaugurazione il Sottosegretario Mauro Piazza e il consigliere Giacomo Zamperini, fondamentali anche gli sponsor, su tutti Acinque che non fa mai mancare il proprio impegno unito a un sostegno concreto.

“In occasione dei 200 anni della nascita di Stoppani è stato creato un festival di straordinaria attualità e di straordinaria attinenza con il nostro territorio” ha sottolineato Piazza. “Quando il comune di Lecco ci ha prospettato questa iniziativa abbiamo voluto fortemente sostenerla perché sono riusciti ad avvicinare cittadini di tutte le età a un tema che troppo spesso viene limitato a una nicchia di studiosi. L’attenzione al territorio è il futuro” ha detto Zamperini.

Alla Piccola è stata quindi inaugurata la mostra “Il Bel Pianeta” che ha l’obbiettivo di coinvolgere i visitatori sulle sfide della transizione ecologica, in un percorso interattivo creato per riflettere sui cambiamenti climatici e scoprire alcune buone pratiche per prendersi cura del pianeta terra. Acqua, roccia, ferro, legno, terra, minerali: partendo da questi elementi i visitatori scopriranno storie di donne e uomini, che hanno già scelto come prendersi cura del territorio dove vivono e presenteranno ai più giovani alcuni profili professionali già presenti all’interno di attività artigianali, agricole e industriali.

Presenti all’inaugurazione alcuni dei protagonisti stessi della mostra di cui sarà possibile ascoltare le testimonianze:

Giuliano Maresi – Cai sezione di Lecco Riccardo Cassin e Ragni di Lecco

L’allestimento immersivo e inedito inaugurato oggi resterà percorribile fino a domenica 12 maggio (da lunedì a mercoledì dalle 9 alle 18 e da giovedì a domenica dalle 9 alle 22), per poi fare tappa, in autunno, a Milano, in collaborazione con Regione Lombardia e con l’Università degli Studi di Milano. L’ingresso sarà gratuito per le scuole e per i bambini fino ai 6 anni, altrimenti il costo del biglietto (acquistabili su www.leccotourism.it/geocult) sarà di 4 euro.

Presenti all’inaugurazione in rappresentanza dell’Università degli Studi di Milano il professor Marco Masetti, direttore Dipartimento di Scienze della Terra; per il Politecnico di Milano Milano il professor Francesco Calvetti, presidente del Corso di Studi in Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio.

L’Assessore all’Attrattività del comune di Lecco Giovanni Cattaneo, promotore del festival, ha ringraziato quanti hanno creduto in questa idea a partire dall’ufficio eventi e cultura del comune: “Grazie anche a chi ci ha seguito sin dall’inizio quando questo festival era solo un sogno. Ognuno ha messo una parte delle sua passione, così come preziosa è stata ognuna delle realtà che hanno partecipato a questa mostra”.

Ricordiamo che GeoCult, accanto alla mostra, propone un programma ricco di eventi: convegni quotidiani, laboratori didattici con le scuole e momenti di divulgazione scientifica, che culmineranno con la conferenza del noto climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, in programma sabato 11 maggio alle 18 nell’aula magna del Polo di Lecco del Politecnico di Milano, nonché il campo base allestito, sempre alla Piccola, con Vigili del Fuoco, Soccorso alpino, Guardia costiera ausiliaria e Protezione civile. Qui sarà testato anche un nuovo modulo didattico per portare dentro la scuola il tema dell’approccio in sicurezza al lago e alla montagna.

Tra i momenti conclusivi della 10 giorni, troviamo infine un appuntamento musicale per la rassegna “Sound of Lecco” col collettivo dei Bnkr44, che si esibirà in concerto gratuito sabato 11 maggio dalle 21.30 in piazza Garibaldi, per un tour che farà tappa anche a Roma, Milano, Cagliari e Livorno.

