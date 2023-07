Al via il primo fine settimana di esodo estivo, bollino rosso sulle strade

Parte il Piano Mobilità estiva 2023 sulla rete Anas

In Lombardia la SS36 tra le strade su cui è previsto maggior flusso di traffico

LECCO – Al via le grandi partenze nel primo fine settimana di esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas (Società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane). Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di oggi e per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio.

Parte il Piano mobilità estiva 2023 sulla rete Anas. Previste iniziative e misure finalizzate a minimizzare i disagi, ridurre le possibili criticità legate al prevedibile notevole aumento dei flussi di traffico e migliorare l’assistenza ai clienti.

Si prevede, quindi, fine settimana all’insegna di traffico intenso sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura e in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali. Si prevede inoltre, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani.

In Lombardia lungo i 2000 km di competenza, è previsto un maggiore flussi di traffico in direzione dei laghi e delle principali località turistiche, ss 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, ss 45 bis “Gardesana Occidentale”, ss 340 “Regina”. Per gli spostamenti di breve percorrenza saranno maggiormente interessate le strade afferenti al nodo urbano di Milano fin dal pomeriggio di domenica. (LEGGI QUI il piano per le criticità messo a punto dal comitato operativo per la viabilità della Prefettura di Lecco).

Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire il sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/piani-interventi).

La presenza su strada di Anas è di oltre 2200 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale che assicurano il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24.

Per un viaggio informato le notizie su esodo estivo e viabilità sono disponibili ai link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo e www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2023.