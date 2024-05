All’oratorio di Acquate una mostra con le opere dei bimbi dell’asilo Nava

La scuola dell’infanzia ha organizzato una mostra con le opere fatte esclusivamente da bambini

L’evento sarà ospitato dal 14 al 17 maggio e dal 27 maggio al 1° giugno

LECCO – I bimbi della scuola dell’infanzia don G. Nava hanno vestito i panni di piccoli artisti realizzando le opere che saranno presentate all’oratorio di Acquate dal 14 al 17 maggio e presso la sede dell’associazione “Gli amici di Pedro” dal 27 maggio al 1° giugno. Interessante iniziativa quella promossa dalla scuola che ha messo i bambini in primo piano, nella speranza di far crescere una passione e con l’ambizione di coltivare qualche artista del domani.

La mostra nasce dai laboratori espressivi settimanali dedicati ai bambini e alle bambine di 5 anni (la sezione “Orsacchiotti”) della scuola dell’infanzia Don G. Nava del rione di Acquate. Sono stati ideati e condotti da Clara Paderno, artista locale, e si sono svolti durante l’anno scolastico 2023/’24.

L’esposizione si pone come obiettivo quello di restituire un grande valore al lavoro svolto dai bambini e dalle bambine condividendo con le famiglie, la comunità e il territorio uno sguardo ricco di connessioni inaspettate. Questo sguardo divergente invita ad osservare l’arte infantile con occhi visionari, gli occhi dei grandi maestri d’avanguardia che hanno pioneristicamente liberato l’arte dalle rigide convenzioni accademiche.

Al fine di accompagnare l’osservatore in una migliore e più comprensibile lettura del percorso le creazioni dei giovani artisti/e sono state suddivise in correnti stilistiche differenti ed affiancate alle opere di alcuni dei più famosi artisti del ‘900. Questo parallelismo tra due mondi apparentemente così lontani è reso ancora più interessante dal fatto che i bambini non hanno lavorato copiando tali opere, bensì è importante sottolineare che nella maggior parte dei casi non le hanno mai viste. Durante i laboratori e per l’allestimento di questa mostra sono stati utilizzati molti materiali non convenzionali, di riciclo, di recupero e di uso comune.

La mostra è ad ingresso gratuito e sarà ospitata dal 14 al 17 maggio con orario 9.30/13.00 – 16.00/19.00 presso il piano superiore dell’oratorio di Acquate (via Tramaglino 7, Lecco) tel. 0341/496225, e dal 27 maggio al 1° giugno nella sede dell’associazione “Gli amici di Pedro” (via Amilcare Ponchielli, 28 Lecco) tel. 339/1497582. Per maggiori informazioni sul progetto scrivere a Clara Paderno, e-mail: clara.arte@tim.it.

LA LOCANDINA DELLA MOSTRA