Anteas Lecco propone iniziative per il benessere delle persone anziane

Vengono proposte attività come corsi di ginnastica e gruppi di cammino

“Siamo convinti che un invecchiamento attivo richieda una cura continua del corpo, e il movimento dolce riveste un ruolo essenziale in questo processo”

LECCO – Anteas Lecco ha riavviato con entusiasmo le sue attività dedicate al benessere fisico, promuovendo con vigore uno stile di vita attivo. “Siamo convinti che un invecchiamento attivo richieda una cura continua del corpo, e il movimento dolce riveste un ruolo essenziale in questo processo” spiegano da Anteas Lecco.

Le iniziative proposte sono dedicate agli anziani, con l’obiettivo di favorire attività motorie che permettano di rimanere attivi e in contatto con gli altri. Si tratta, innanzitutto, dei corsi di ginnastica “dolce” che si tengono in diverse sedi a Lecco: Palestra del Liceo A.Manzoni, via Ghislanzoni 7, il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 16; Palestra Centro Civico Pertini, via dell’Eremo 28, il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16; Centro Solidarietà “La Fonte”, via Zelioli 13, il martedì pomeriggio dalle 15 alle 16 (iscrizioni complete); Casa di quartiere LaorcaLab, nell’ambito del Patto territoriale di collaborazione e cura 2024, il venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30 (iscrizioni complete).

Le lezioni sono condotte da qualificati docenti di scienze motorie e si svolgono con cadenza settimanale. La durata del corso varia a seconda della sede, con opzioni di 10, 20 o 30 lezioni. Per partecipare, è necessario presentare un certificato medico di buona salute.

Inoltre, viene ricordata l’iniziativa avviata nel 2024 nell’ambito delle attività promosse da tempo da ATS Monza Brianza Lecco. I Gruppi di cammino, che promuovono l’attività fisica e migliorano la salute, sono offerti anche da Anteas Lecco. Queste passeggiate in compagnia durano circa 60-90 minuti e si svolgono in pianura con cadenza settimanale. Il punto di ritrovo è al parcheggio del centro sportivo del Bione, ogni mercoledì mattina alle ore 9:30.

Per informazioni e per iscriversi ai corsi di ginnastica dolce e al Gruppo di cammino, è possibile visitare questo sito e compilare l’apposito modulo.