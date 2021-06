Riprenderanno dopo la giornata di mercoledì i richiami agli under 60 vaccinati con Astrazeneca

Gli appuntamenti sospesi da sabato saranno riprogrammati. Sono 1600 nel lecchese. Attese nuove dosi di Pfizer

LECCO – Il via libera dalla Regione c’è stato ma ora si stanno riprogrammando gli appuntamenti degli under 60, già vaccinati con Astrazeneca, che avrebbero dovuto effettuare il richiamo in questi giorni.

Le convocazioni di questi utenti che erano fissate tra sabato e mercoledì, a Lecco così come nelle altre province lombarde, sono state infatti congelate dopo il doppio ‘cambio di rotta’ sulle dosi eterologhe di vaccino (ovvero l’utilizzo di un siero diverso per chi aveva effettuato la prima dose con Astrazeneca) che aveva portato la Lombardia e altre regioni prima a sospendere e poi a consentire queste vaccinazioni, dopo il parere positivo del Ministero della Salute.

Nel lecchese, fanno sapere dall’azienda ospedaliera, sono 1.600 i cittadini a cui è stata sospesa la somministrazione di AstraZeneca presso i centri massivi della provincia di Lecco. Gli appuntamenti, ricordano da ATS, verranno riprogrammati a breve.

Proprio per mercoledì è attesa la consegna di nuove dosi di Pfizer che amplieranno la disponibilità di vaccini diversi da Astrazeneca anche in provincia di Lecco e quindi la possibilità di vaccinazione.