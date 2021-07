Auser Lecco guarda alla sostenibilità e presenta tre nuovi veicoli elettrici

Sociale e ambiente viaggiano insieme per la sostenibilità

Auser Lecco rinnova il parco auto con tre nuovi veicoli elettrici

LECCO – Tre utilitarie di nuova generazione entreranno nel parco auto Auser per il trasporto e l’accompagnamento degli anziani, di disabili e di persone fragili verso i luoghi di cura.

I tre veicoli elettrici sono stati presentati nel cortile interno del Palazzo del Municipio di Lecco, un passo avanti dell’associazione per una mobilità sempre più sostenibile.

Claudio Dossi, presidente Auser Provinciale Lecco, durante la presentazione ha spiegato la funzionalità delle nuove auto:

“Le automobili elettriche fanno parte di un progetto condotto da Auser per essere più vicini alle persone delle aree interne, i rioni interni lecchesi e la Valsassina. Accompagneremo, grazie ai nostri volontari, le persone verso i luoghi di cura, ma anche verso quelli di cultura perché crediamo che il volontariato debba occuparsi anche di avvicinare le persone alle bellezze dei nostri luoghi”.

Il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, ha ricordato le tre anime della sostenibilità – sociale, economica e ambientale – sottolineando come il progetto Auser le racchiuda tutte e anticipando i piani del comune per rinnovarsi in veste più green.

“Si tratta di una sostenibilità attiva, nel senso che si mettono in pratica delle azioni per un cambiamento concreto nel modo di fare volontariato, limitando l’impatto ambientale”. Ha rimarcato Renata Zuffi, assessore ambiente, mobilità e pari opportunità del comune di Lecco.

Presente anche l’assessore regionale all’ambiente e clima Raffaele Cattaneo che ha richiamato all’attenzione i 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu:

“L’obiettivo finale è quello di azzerare le emissioni di Co2 che può essere raggiunto solo con le scelte politiche di oggi. La Lombardia è considerata la locomotiva produttiva ed economica del Paese – ha sottolineato Cattaneo – deve quindi cominciare a ripensare il suo sviluppo. Abbiamo infatti stanziato risorse per gli incentivi alle auto elettriche dei privati, 2 milioni sono stati destinati alle colonnine elettriche. Nelle prossime delibere – annuncia l’assessore regionale – ci saranno gli incentivi per i veicoli commerciali elettrici e per aiutare il terzo settore”.

A chiudere la presentazione Fulvia Colombini della presidenza regionale Auser che ha ricordato come l’azione dell’Auser è quella di soddisfare il bisogno di mobilità di anziani e fragili, mettendo in risalto l’impegno sempre maggiore dei giovani volontari che, soprattutto durante la pandemia, sono stati vicino a chi ne aveva bisogno.