Badoni. Gli studenti della mitica 5^A si ritrovano a 50 anni dal diploma

Una foto ricordo davanti all’istituto e una cena per ricordare i tempi passati

“E’ iniziato tutto a gennaio 2021 quado Italo Quadri è riuscito a contattate qualche ex compagno”

LECCO – A distanza di 50 anni dal diploma gli studenti della mitica 5^A si sono ritrovati sulle scale di ingresso dell’istituto Badoni di Lecco per una fotografia che rappresenta un vero e proprio viaggio nel tempo.

“E’ iniziato tutto a gennaio 2021 quado Italo Quadri è riuscito a contattate qualche ex compagno. Alla fine la mitica classe 5^A si è ricomposta con ben 18 alunni: capelli bianchi, qualche ruga, qualche acciacco ma con tanta voglia di rincontrarsi per riconoscersi”.

Lo scorso 30 settembre i Periti Meccanici si sono finalmente ritrovati per la foto ricordo e

una cena per ricordare i momenti più belli dei cinque anni passati sui banchi di scuola. Gli ex studenti del Badoni si sono ridati appuntamento al 30 settembre 2022.