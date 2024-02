Benessere e prevenzione, Auser partecipa al progetto Active3

L’iniziativa mira a promuovere uno stile di vita attivo come strumento di benessere e prevenzione

LECCO – Auser Provinciale di Lecco, insieme a 50 volontari, ha partecipato all’evento di presentazione del progetto ActivE³ presso la sala conferenze di ATS Brianza in Corso Carlo Alberto, Lecco. Finanziato dalla Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, il progetto coinvolge diverse istituzioni, tra cui ATS Brianza, il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, il Consiglio Nazionale delle Ricerche – sede di Lecco, l’IRCCS “Eugenio Medea” – Associazione La Nostra Famiglia, la Fondazione Valduce, l’Ospedale Valduce, il Centro di Riabilitazione “Villa Beretta”, l’IRCCS INRCA di Casatenovo e l’ASST Lecco.

L’incontro ha focalizzato l’attenzione sull’attività progettuale relativa alla piattaforma di Coaching personalizzata. Rivolta ai cittadini del territorio lecchese e dei comuni limitrofi, l’iniziativa mira a promuovere uno stile di vita attivo come strumento di benessere e prevenzione. Ciò sarà ottenuto attraverso la promozione di un’attività aerobica leggera e continuativa, unita a una corretta alimentazione.

Il Professor Giuseppe Andreoni del Politecnico di Milano ha sottolineato che l’84% delle patologie è il risultato dello stile di vita e non deriva dalla genetica. L’attività fisica regolare e una sana alimentazione sono fondamentali per prevenire malattie croniche non trasmissibili come le malattie cardio-vascolari e degenerative del sistema nervoso, come infarti e ictus.

I partecipanti al percorso saranno sottoposti a screening di salute iniziali, a metà percorso e al termine del progetto. Con una durata di un anno, il progetto utilizzerà il coaching personalizzato attraverso un’app dedicata e uno smartwatch per fornire consigli e obiettivi per il miglioramento dello stato di salute. L’app segnalerà anche i diversi gruppi di cammino presenti sul territorio, promuovendo un’attività fisica che favorisca la socialità, l’amicizia e il benessere tra le persone senior, oltre a consigliare ricette salutari.

L’attività è destinata alle persone fra il 60 e gli 80 anni, previa iscrizione al programma.

Auser Provinciale di Lecco è entusiasta di partecipare a questa iniziativa per sostenere la salute dei propri volontari e di tutte le persone senior.