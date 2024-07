Bione, in scadenza il bando per la nuova gestione. Attesa per le offerte

Cinque soggetti avrebbero fatto richiesta per un sopralluogo al centro sportivo

Il Comune non coprirà più le spese, possibili aumenti delle tariffe fino al 14%

LECCO – Scadrà il prossimo 28 luglio il bando indetto dal Comune per trovare un nuovo gestore del centro sportivo ‘Al Bione’. Il 31 agosto infatti cesserà la concessione all’attuale gestore, la società In Sport Srl. Ad una settimana dal termine, sarebbero cinque i soggetti ad aver richiesto di effettuare un sopralluogo presso il centro sportivo (condizione prevista nel bando per presentare richiesta): a renderlo noto lunedì sera in consiglio comunale l’assessore Emanuele Torri (Sport) rispondendo alla domanda di attualità del consigliere Simone Brigatti (Lecco Merita di Più, Lecco Ideale).

“Per partecipare al bando era richiesto il sopralluogo presso la struttura – ha precisato – ad oggi risultano cinque soggetti ad aver presentato richiesta, se poi questo si concretizzerà in una partecipazione al bando non è ancora dato sapere”.

Altro elemento di novità previsto dalla gara, già annunciato nei mesi scorsi, è che il Comune non parteciperà più alle spese del centro sportivo. “Siamo intervenuti efficientando il palazzetto e la piscina – ha chiarito Torri – ci si immagina dunque che l’equilibrio economico debba essere raggiunto in altra maniera, quindi con eventi che consentano al gestore di introitare altre risorse ed anche la previsione di un aumento delle tariffe fino al 14%. La gara per l’affidamento sarà a ribasso, quindi privilegeremo l’offerta che ridurrà al minimo eventuali aumenti”.

Si attende anche il bando di progettazione per definire il cosiddetto ‘quadro esigenziale’ che proporrà delle alternative progettuali alla riqualifica del centro sportivo. “Lo scorso maggio è stata indetta una manifestazione di interesse al quale hanno partecipato 15 soggetti” ha fatto sapere Torri.

L’assessore Maria Sacchi (Lavori Pubblici) ha quindi aggiornato sullo stato dei lavori nelle aree esterne e nella piscina del centro sportivo: “Abbiamo concluso i lavori allo spogliatoio del campo 1, dove sono anche stati posizionati gli arredi – ha fatto sapere – terminato anche il rettilineo indoor, siamo in attesa dell’omologazione da parte della Fidal. Per quanto riguarda la piscina, l’efficientamento è stato concluso con la posa della seconda caldaia”.