‘Bonus Psicologia Cab’, ecco la nuova campagna del Cab Polidiagnostico

La campagna sarà attiva dal 21 febbraio al 12 marzo

Visita di consulenza psicologica gratuita presso tutte le sedi Cab

LECCO – Il Cab Polidiagnostico lancia la campagna di prevenzione gratuita ‘Bonus Psicologia Cab”. Dal 21 febbraio al 12 marzo sarà possibile prenotare una visita di prevenzione gratuita per una consulenza psicologica con uno degli specialisti presso tutte le sedi del Cab (Arcore, Barzanò, Biassono, Erba, Merate, Monticello).

Un’iniziativa che, come spiegato dalla Dottoressa Chiara Dominici, “nasce per offrire alle persone che stessero attraversando un periodo di fragilità ed instabilità emotiva la possibilità di confrontarsi con dei professionisti ed, eventualmente, approfondire le problematiche che dovessero emergere”.

“I due anni di pandemia hanno messo a dura prova molte persone, non solo adulte ma anche tanti giovani. Stress, depressione, attacchi d’ansia, problemi scolastici o lavorativi sono sempre più presenti. La campagna ‘Bonus Psicologia Cab’ vuole essere un’occasione per tutti, soprattutto chi non avrebbe mai preso in considerazione l’idea di andare da uno psicologo”.

Dal 21 febbraio al 12 marzo, dunque, telefonando al numero 039.9210202 o mandando una mail all’indirizzo info@cabpolidiagnostico.it sarà possibile fissare un primo colloquio conoscitivo con il professionista: “La durata di questo primo incontro è di 30 minuti – spiega Dominici – al termine si valuterà insieme il percorso da fare. Daremo quindi già una risposta anche in termini di pratica da svolgere. Tra le tecniche utilizzate dai nostri specialisti c’è l’EMDR molto efficace per la rielaborazione dei traumi: il Covid è stato a suo modo un trauma per molti, dallo stato di emergenza, alla lockdown, alla paura della malattia e stiamo notando molti benefici sui pazienti tramite questa tecnica, oramai diffusissima”.

QUI LA LOCANDINA