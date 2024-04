‘BraveArt’, Confartigianato premia il coraggio dei giovani imprenditori lecchesi

L’iniziativa insieme al Movimento Giovani Imprenditori

Academy e premio agli imprenditori Under 40 che hanno avviato la loro attività nel 2023

LECCO – Intraprendenza, coraggio e determinazione sono tra le qualità indispensabili per coloro che decidono di cimentarsi nell’ambito dell’imprenditoria per avviare un’attività economica. E proprio con l’intento di premiare queste qualità Confartigianato Imprese Lecco, prendendo spunto da un’iniziativa lanciata dal Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Bergamo, ha deciso di proporre per la prima volta l’iniziativa ‘BraveArt’, articolata in un’Academy speciale e in un premio interamente dedicato ai neoimprenditori U40.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, martedì 30 aprile, presso la sede di Confartigianato Imprese Lecco dalla presidente Ilaria Bonacina insieme al Segretario Generale Matilde Petracca e a Matteo Casiraghi, presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Lecco.

“L’attenzione nei confronti dell’imprenditoria giovanile è uno dei pilastri della nostra Associazione – ha commentato Bonacina, già alla guida del Movimento Giovani Imprenditori – i giovani rappresentano il futuro sotto tutti i punti di vista: sia in relazione al management sia per quanto riguarda l’organico; in relazione a questo aspetto stiamo lavorando con entusiasmo a progetti con le scuole, affinché studenti e famiglie possano conoscere le caratteristiche delle imprese artigiane e abbiano un quadro più completo nella scelta del percorso formativo e professionale. Fare rete è fondamentale – ha aggiunto la presidente – siamo felici del confronto con gli amici di Confartigianato Imprese Bergamo”.

“Un filo sottile lega questa nuova iniziativa al nostro Premio Fedeltà, che evidenzia il legame che stringe la nostra Associazione con le imprese associate da almeno 40 anni – ha detto Petracca – un filo conduttore che da un lato premia l’esperienza ormai acquisita e dall’altro il coraggio e la voglia di mettersi in gioco: aprire una propria attività nel contesto attuale, pesantemente condizionato da fattori di geopolitica internazionale, non è semplice e siamo convinti che sia giusto riconoscere questa intraprendenza”.

Il Segretario si è soffermato su un altro aspetto: “‘BraveArt’ è un’iniziativa promossa dal Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Bergamo che ha accettato volentieri di condividere il format con la nostra territoriale: un esempio virtuoso di collaborazione nello scambio di buone prassi e condivisione di progettualità”.

A presentare i contenuti dell’Academy è stato Matteo Casiraghi: “Si tratta di una proposta di grande significato – ha detto – un’iniziativa che vuole rappresentare da un lato il riconoscimento pubblico di un impegno non comune e, dall’altro, la conferma che l’Associazione è al loro fianco”.

Due i momenti del progetto: la premiazione di tutti i giovani Under40 che nel corso del 2023 hanno avviato la propria attività che avverrà il 4 giugno, dopo l’Assemblea di Confartigianato (una ventina le aziende avviate, ndr) e un percorso formativo gratuito suddiviso in 4 lezioni per arricchire le loro competenze e dare ulteriori strumenti per affrontare l’esperienza imprenditoriale. Il primo incontro si terrà mercoledì 8 maggio dalle 12.30 alle 14.30 e tratterà il tema ‘Rapporti con le banche e Business Plan’. Già una trentina gli iscritti. I prossimi appuntamenti saranno poi il 22 maggio, 13 giugno e 4 luglio (tutte le informazioni sul sito di confartigianato www.artigiani.lecco.it/eventi).