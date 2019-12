Broletto. “Officina Badoni” a nuovo, ora sarà ceduta per metà al Comune

Conclusa la ristrutturazione, l’edificio sarà ceduto per metà al Comune

Fondazione Comunitaria vuole realizzarvi un progetto dedicato agli studenti

LECCO – Sarà siglata nei prossimi giorni dal notaio la cessione al Comune di metà dell’immobile dell’ex mensa Badoni al Broletto: era quanto stabilito nel momento dell’acquisto da parte della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus che nel 2018 ha comprato l’immobile dopo quattro aste andate deserte.

“Abbiamo voluto sanare una ferita aperta nella città, una situazione di degrado che proseguiva da decenni come le condizioni dello storico stabile – spiega Paolo Dell’Oro della fondazione – non era semplice la vendita dell’immobile, in stile neogotico, su cui gravavano ipoteche e vincoli importanti come la sua destinazione urbanistica ad attività culturali e sociali, che non ne rende possibile un impiego diverso. Questo ha sicuramente scoraggiato possibili acquirenti”.

La fondazione ha così deciso di fare un passo avanti, rilevando lo stabile e rimettendolo in sesto, regalandogli un aspetto decisamente decoroso. Ora, conclusi i lavori di ristrutturazione delle facciate esterne, metà del palazzo (di tre piani per circa 300 mq a piano) sarà destinata al Comune di Lecco che dovrà decidere se tenere per sé il bene oppure rivenderlo. La decisione spetterà al consiglio comunale.

Il futuro impiego dell’immobile, oggi ‘Officina Badoni’, dipenderà molto da questo: “Come fondazione abbiamo pensato ad un progetto che guardi ai giovani, realizzando al piano terra uno spazio attrezzato per attività pomeridiane di studio che potrà essere utile vista la vicinanza con gli istituti superiori, e ipotizzato la realizzazione di una sala conferenze – prosegue Dell’Oro – sicuramente avere l’intero stabile ci consentirebbe di sviluppare al meglio il progetto. Se il Comune deciderà per la vendita concorreremo all’acquisto”