Calendario Ande 2021: “Il ricavato andrà alla Croce Rossa di Valmadrera”

LECCO – Il progetto dell’azienda lecchese Ande: “Montagne di Lombardia – Magnifica Visione”, ha preso il via a Luglio. In questa prima sessione fotografica sono stati circa 200 gli scatti che sono stati recapitati alla giuria che, nei prossimi giorni, selezionerà le prime 12 migliori foto.

“Si conclude la prima delle quattro sessioni fotografiche – Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre – – spiega Luca Anghileri co-titolare della ditta Ande – Questi primi 12 scatti saranno pubblicati nei prossimi giorni sul nostro sito e su Lecconotizie.com media partner del progetto. Quindi si aprirà la seconda sessione, quella di Agosto, e a seguire quella di Settembre e Ottobre”.

Per ogni mese la giuria selezionerà 12 foto (che verranno pubblicate puntualmente), mentre a conclusione del concorso, a Novembre a Lecco verrà allestita una mostra che consentirà a tutti di poter ammirare le 48 foto scelte. In quell’occasione la giuria decreterà le 13 foto vincitrici (12 mesi più la copertina) che verranno utilizzate da Ande per realizzare l’edizione 2021 dello storico calendario aziendale.

Un progetto non fine a se stesso, come tiene a puntualizzare Anghileri: “Il progetto vuole dare espressione alle emozioni raccolte dai tanti residenti e visitatori della regione Lombardia. Questo concorso vuole essere da stimolo, di forte valorizzazione e sensibilizzazione nei confronti del territorio lombardo, di tutte le sue bellezze architettoniche e naturali, dandone visione attraverso la fotografia. Un progetto che non è a scopo di lucro. Attraverso questo progetto, abbiamo scelto di sostenere un’importante realtà lecchese, Ande infatti, tolti i costi di realizzazione, devolverà gli incassi ricavati dalla vendita alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Valmadrera“.

