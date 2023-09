Calolzio. Il comune ricerca volontari per potenziare il piedibus

Un modo alternativo e divertente per recarsi a scuola, che coniuga benessere, sostenibilità e sicurezza

Considerata la rilevanza sociale ed educativa del progetto, si auspica una numerosa adesione

LECCO – L’Amministrazione Comunale di Calolziocorte al fine di potenziare per l’anno scolastico 2023/2024 il Servizio Piedibus è alla ricerca di volontari che possano collaborare nella realizzazione di tale servizio.

Il Piedibus è un modo alternativo e divertente per recarsi a scuola, che coniuga benessere, sostenibilità e sicurezza. Si tratta di percorsi definiti, come vere e proprie linee dell’autobus, con fermate segnalate, lungo le quali i bambini si recano a scuola a piedi accompagnati da adulti volontari formati per svolgere questo compito.

E’ previsto il percorso mattutino di andata verso la scuola primaria, dal lunedì al venerdì, con qualsiasi tempo (pioggia compresa), indicativamente da settembre a giugno. Per la realizzazione del progetto è necessaria la presenza di un numero adeguato di volontari per l’accompagnamento sulle diverse linee.

I volontari del Piedibus usufruiranno di specifica copertura assicurativa a carico dell’Amministrazione Comunale e dovranno partecipare a un incontro formativo sulle modalità di corretto svolgimento del servizio.

Al fine di verificare la fattibilità del progetto si richiede di segnalare la propria disponibilità a svolgere il servizio di volontario nell’ambito del Piedibus a uno dei seguenti contatti:

tel. 0341 639258 – 0341 639254

mail ferrari.patrizia@comune.calolziocorte.lc.it

Considerata la rilevanza sociale ed educativa del progetto, si auspica una numerosa adesione da parte della cittadinanza all’iniziativa mettendo a disposizione parte del proprio tempo.