Camminata dell’Amicizia: 180 “talenti in movimento” con gli “S’Games”

LECCO – Impossibile non notare le 180 magliette arancioni che ieri hanno risposto “presente” alla chiamata degli “S’Games”. In occasione della 49^ Camminata dell’Amicizia di Bosisio Parini, il folto gruppo si è mosso compatto insieme ai cinque amici, Giuly, Ale, Milly, Ely, Simo, per dare un sostegno concreto al progetto “Talenti in movimento”.

Solidarietà e sensibilizzazione questo lo scopo dell’iniziativa messa in campo da Sara Panzeri, la guida attorno alla quale si è costituito il gruppo di amici: “E’ stata una soddisfazione, siamo felicissimi perché non pensavamo che così tante persone avrebbero partecipato alla camminata col nostro gruppo. La cosa più bella, però, è che tutte queste persone sono rimaste affascinate dallo scopo che anima gli ‘S’Games'”.

Un colpo d’occhio eccezionale, grazie alle magliette arancioni donate dall’azienda Kapriol che ha sposato l’iniziativa: “Per i ragazzi è stata un’occasione per trovare nuove modalità di contatto, costruire nuove amicizie, nuovi legami e soprattutto nuove collaborazioni. Tanta gente si è mossa per noi. Il ringraziamento va agli sponsor e a tutti coloro che hanno collaborato rendendo possibile questa bella esperienza”.

Alla camminata ha partecipato anche la mascotte Lilly, pure lei con maglietta arancione. Gli “S’Games” hanno ricevuto anche il saluto dell’assessore del Comune di Lecco Renata Zuffi che, per diversi motivi, è legata a questi ragazzi. E lo sguardo è già rivolto all’anno prossimo: “Per la 50^ edizione abbiamo già in mente tante idee, in particolare stiamo pensando a un progetto che speriamo di riuscire a realizzare!”