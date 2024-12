Capodanno sul ghiaccio alla pista di pattinaggio in piazza Garibaldi

Brindisi collettivo per festeggiare l’anno nuovo

Tanti eventi in calendario per gennaio

LECCO – La Pista di Pattinaggio XXL di piazza Garibaldi a Lecco propone un evento sul ghiaccio per la notte di San Silvestro. Martedì 31 dicembre 2024, la pista rimarrà aperta fino a tarda notte per accogliere l’arrivo del nuovo anno. Allo scoccare della mezzanotte è previsto un brindisi collettivo seguito da un ricco rinfresco per celebrare l’inizio del 2025.

L’evento si inserisce nel ricco calendario di appuntamenti organizzati dalla Pista di Pattinaggio XXL per celebrare il Natale e il nuovo anno. Le iniziative natalizie sono già iniziate il 6 dicembre con i festeggiamenti di San Nicolò e proseguiranno fino al 26 gennaio 2025.

Tra gli appuntamenti più attesi, anche lunedì 6 gennaio 2025, dalle 15.30, una Befana “sportiva” sfreccerà sul ghiaccio con la sua scopa, portando sulle spalle un sacco pieno di leccornie da distribuire ai presenti fino ad esaurimento, senza dimenticare il carbone per i più monelli. Mercoledì 8 gennaio 2025 sarà dedicato ai tifosi del Lecco Calcio: chi si presenterà con un indumento della squadra avrà diritto a uno sconto del 50% sul singolo turno. Subito dopo, venerdì 10 gennaio 2025, chi indosserà un paio di occhiali da sciatore e li manterrà durante il turno riceverà uno sconto del 30% sull’ingresso al singolo turno.

Lunedì 13 gennaio 2025 sarà un’occasione per celebrare i nonni: dalle 15.30 alle 19, i nipoti accompagnati dai loro nonni potranno usufruire di un turno in omaggio. Mercoledì 15 gennaio 2025, invece, sarà una giornata speciale dedicata alla solidarietà e alla ricerca, con l’intero incasso devoluto alla sezione Telethon di Lecco al netto delle spese di gestione.

Il programma proseguirà con momenti dedicati al gusto e al calore dell’inverno. Martedì 21 gennaio 2025, dalle 15.30, sarà distribuito vin brulé ai pattinatori fino a esaurimento scorte, mentre giovedì 23 gennaio 2025, sempre dalle 15.30, i presenti potranno riscaldarsi con una cioccolata calda.