Da lunedì 26 febbraio a venerdì 31 maggio

CASARGO – Per lavori di realizzazione marciapiede in località Monca nel Comune di Casargo, nel tratto ricompreso tra il km 4+085 e il km 4+270, vi sarà il senso unico alternato gestito da impianto semaforico sulla strada provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone. La modifica alla viabilità sarà in vigore dalle ore 8 di lunedì 26 febbraio alle ore 17 di venerdì 31 maggio, esclusi sabati e festivi.