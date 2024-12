Caviate, il cantiere per la piattaforma può ripartire: via libera da Anas

Dopo Natale i lavori potranno ripartire

Il Comune di Lecco prende in carico il tratto di strada della SS36 interessato dal cantiere

LECCO – I lavori alle Caviate, fermati la scorsa settimana per un intoppo burocratico (leggi qui) possono ripartire. Si è concluso positivamente il sopralluogo tra i tecnici comunali e i responsabili territoriali di Anas per la presa in carico del tratto di strada della SS 36 interessato dal cantiere per la realizzazione della nuova passerella a lago in località Caviate.

Come da intese, il Comune di Lecco dalla data odierna assume in consegna i 684 metri della traversa interna di Lecco del raccordo alla viabilità comunale del ramo di svincolo di Lecco Nord della strada statale n. 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”. Dopo le giornate di pausa natalizia, venerdì 27 dicembre, ripartiranno dunque i lavori del cantiere per la piattaforma Lecco Outdoor Experience, proseguendo le attività al livello della scogliera e di pulizia dell’argine avviate nei giorni scorsi.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Giovanni Cattaneo (Attrattività Territoriale): “I lavori ripartono già questa settimana, ringraziamo Anas per la risposta tempestiva e confermiamo la determinazione di questa Amministrazione nel portare avanti quest’opera, molto importante per dare ancora più valore al nostro lungolago” ha commentato. “Il dialogo tra gli enti è il metodo che non ci stancheremo mai di portare avanti, per dare alla città tutte le infrastrutture che le consentiranno di fare uno scatto in avanti. Lo spostamento del cartello di inizio-fine del centro abitato, conseguenza del verbale sottoscritto oggi con Anas, assume un significato simbolico più generale: la città sta cambiando” ha concluso.