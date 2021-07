Ciak, si vola: street food alla Piccola con volo in mongolfiera

Nuova iniziativa di comune e Ltm in occasione del Lecco Film Fest

“Offrire a lecchesi e turisti nuove esperienze con cui iniziare a riappropriarsi di questo spazio così importante”

LECCO – Lecco si prepara a vivere le giornate del Lecco Film Fest e l’amministrazione comunale lancia, in collaborazione con LTM, un nuovo week-end di sperimentazione per gli eventi alla Piccola. Dopo lo sport, l’arte e la giustizia riparativa è la volta del buon cibo e di un’esperienza per godere delle montagne e del lago da un punto di vista nuovo: sopra l’ex scalo ferroviario e il Campus del Politecnico si alzerà in volo, nel pomeriggio di sabato 31 luglio, una mongolfiera.

“Continuiamo ad animare l’area della Piccola – dichiara l’assessore all’attrattività territoriale Giovanni Cattaneo – per offrire a lecchesi e turisti nuove esperienze con cui iniziare a riappropriarsi di questo spazio così importante per la nostra città. Nella piazza centrale si alzerà in volo una mongolfiera che darà ai più curiosi la possibilità di fare una fotografia davvero inedita della città, sospesi tra il Resegone e il lago”.

L’area della Piccola si collega al ricco programma di Lecco Film Fest dando la possibilità a chi seguirà la kermesse cinematografica di scoprire un’ulteriore offerta enogastronomica a pochi minuti dalle piazze dove si svolge il Festival.

Il programma di Ciak, si vola