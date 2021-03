Sottoscritto l’accordo tra il Comune di Lecco e il Comitato Restauro Cappelle

LECCO – Il Comitato Restauro Cappelle della Via Crucis del Cimitero di Rancio, nato nel mese di giugno dello scorso anno, intende intervenire sul percorso devozionale risalente al 1889, anno in cui grazie al generoso lascito di un donatore privato di nome Pasquale Fumagalli (a cui è dedicato l’arco d’ingresso) vennero costruite, a decoro del campo santo, 15 cappelle. Di proprietà comunale, seppur oggetto di diversi interventi di restauro, oggi i manufatti necessitano di interventi di recupero, specie nelle porzioni che si trovano a ridosso del muro di contenimento del cimitero, la cui buona conservazione è inficiata dall’umidità.

La proposta di collaborazione del Comitato, approvata dalla Giunta comunale di Lecco a i sensi del Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, prevede lavori di restauro mirati che, a partire dalle necessarie indagini stratigrafiche sulle superfici oggetto di intervento, comprenderanno il consolidamento delle parti interessate da distacchi, da instabilità o da indebolimenti di diversa natura, la bonifica degli intonaci, la tinteggiatura delle superfici, la pulitura delle formelle in bronzo e il trattamento delle aree interessate dalla presenza di colonie biologiche, interventi finalizzati al ripristino del decoro degli elementi che, posizionati sul muro perimetrale del cimitero, incorniciano il campo santo di Rancio, un luogo di particolare interesse storico e sociale per la comunità del quartiere e più in generale per la città di Lecco.

“Ringrazio il Comitato Restauro Cappelle della Via Crucis del Cimitero di Rancio e il benefattore che desidera restare anonimo, compiendo un gesto di immenso amore per il luogo di culto rancese e per la città” è il commento dell’assessore alla Cura della città e Lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi.

“Anche le stele che ricordano il Beato Giovanni Mazzucconi, di cui nella chiesa parrocchiale è presentato il martirio in Nuova Guinea, hanno un valore affettivo molto alto per l’intera comunità di Rancio. Questo intervento di collaborazione attiva tra cittadini e Amministrazione si manifesta in una forma di restauro di parte del patrimonio artistico e religioso cittadino e desidero, come ex rancese e come assessore alla Cura della città, ringraziare con gratitudine questo gesto di generosità, di cui potranno godere tutti i lecchesi e non solo”.

