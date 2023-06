Con il Nameless, Annone diventa una località di ‘tendenza’

Dopo Gallipoli, c’è Annone Brianza nella top ten nazionale di Aibnb

Effetto Nameless, il festival che si è appena concluso con oltre 100 mila presenze

ANNONE – Le mete dove andare in vacanza? Tra le più rinomate location italiane ora c’è anche Annone Brianza: il comune dell’oggionese è infatti nella top ten stilata da Airbnb che ha pubblicato la sua nuova classifica, redatta in base alle ricerche on line dei viaggiatori.

Annone è in decima posizione, subito dopo la decisamente più rinomata Gallipoli, cuore della movida salentina. E’ l’effetto Nameless, il festival di musica elettronica concluso solo qualche giorno fa e che per la seconda volta si è svolto in località Poncia di Annone, richiamando oltre 100 mila spettatori.

Un fiume di giovani e non solo che a inizio giugno ha raggiunto il paese della Brianza lecchese, cercando strutture ricettive in zona, facendo così balzare in avanti Annone tra le località più ‘cliccate’ sul motore di ricerca dedicato a Bed & Breakfast e case vacanze.

“Nameless festival ottiene un ulteriore nuovo riconoscimento – sottolineano gli organizzatori dell’evento che – conferma la propria importanza nella promozione del turismo locale”.

Ecco la Top10 delle destinazioni di tendenza nel nostro Paese stilata in base alle ricerche dei viaggiatori italiani:

1. Portoferraio, Isola d’Elba, Toscana;

2. Salento, Puglia;

3. Carloforte, Sardegna;

4. Napoli, Campania;

5. Isola del Giglio, Toscana;

6. Roma, Lazio;

7. Montan, Trentino Alto Adige;

8. Tarvisio, Friuli Venezia Giulia;

9. Gallipoli, Puglia;

10. Annone di Brianza, Lombardia.