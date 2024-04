Cooperativa L’Arcobaleno, un successo l’open day al Centro Diurno Integrato

Un momento di festa e di condivisione

Presente anche il Corpo Musicale San Fermo di Cesana Brianza

CESANA BRIANZA – Il Centro Diurno “Il Castello di Cesana Brianza”, ha aperto le sue porte per accogliere anziani e familiari, ma non solo. L’evento infatti, ha coinvolto anche la comunità con un momento di festa allietato dall’apprezzatissimo Corpo Musicale San Fermo di Cesana Brianza.

“Noi della Cooperativa L’Arcobaleno abbiamo voluto aprire le porte di uno dei nostri Centri per abbattere uno stigma estremamente radicato nel nostro territorio. Da diversi sondaggi è emerso che i cittadini non conoscono davvero i vari servizi e le opportunità offerte agli anziani presenti sul territorio – continuano i membri della Cooperativa L’Arcobaleno – In realtà, sul nostro territorio l’offerta è molto varia e i caregiver possono essere accompagnati nella scelta più corretta per il proprio nucleo famigliare”.

“Per iniziare a fare chiarezza e ridurre questa percezione abbiamo pensato ad una serie di eventi ed iniziative, tra cui l’openday realizzato sabato che è stato anticipato da una campagna di sensibilizzazione attraverso i manifesti colorati con un qrcode e una scritta: c’è un’alternativa! affissi per le strade di Cesana Brianza, Costamasnaga, Rogeno, Oggiono, Valmadrera, Civate, Garbagnate Monastero, Annone Brianza. Il qrcode riporta ad un video che abbiamo prodotto per presentare uno di questi servizi: il Centro Diurno Integrato” concludono i membri della Cooperativa L’Arcobaleno.

Per info: comunicazione@larcobaleno.coop