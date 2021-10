Coronavirus, i dati del 10 ottobre: 11 nuovi casi nel Lecchese

Il bollettino odierno sull’andamento dell’epidemia da coronavirus in Lombardia

A livello regionale sono stati 278 i nuovi casi di Covid

LECCO – 278 nuovi casi di infezione al coronavirus in Lombardia. E’ l’aggiornamento di oggi, domenica 10 ottobre, in merito all’andamento dell’epidemia da Covid 19 per quanto riguarda la nostra Regione. Eseguiti 56.718 tamponi, per un tasso di contagio dello 0,49%.

I dati di oggi:

– attuali positivi + 57

– dimessi /guariti + 219

– tamponi effettuati 56.718

– in terapia intensiva – 3

– ricoveri non in terapia intensiva – 6

– totale casi + 278

I dati per Provincia

Milano: + 93

Brescia: + 50

Varese: + 29

Monza e della Brianza: + 22

Como: + 10

Bergamo: + 18

Pavia: + 12

Mantova: + 2

Cremona: + 10

Lecco: + 11

Lodi: + 5

Sondrio: + 4