Il bollettino di oggi, sabato, relativo all’andamento dell’epidemia da coronavirus

Sono 676 i nuovi positivi in Lombardia

MILANO – Sono 676 i nuovi positivi in Lombardia a fronte di 39.438 tamponi effettuati. Lo si evince dal bollettino relativo all’andamento dell’epidemia da coronavirus in Lombardia.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 39.438

– i nuovi casi positivi: 676

– in terapia intensiva: 36 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 317 (+18)

– i decessi totale complessivo: 33.856 (+4)

I nuovi casi per provincia

Milano: 144

Brescia: 82

Varese: 99

Monza e della Brianza: 54

Como: 45

Bergamo: 42

Pavia: 45

Mantova: 39

Cremona: 36

Lecco: 9

Lodi: 9

Sondrio: 12